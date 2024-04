Oggi visita guidata alla Chiesa di San Bartolomeo e il coro L’Altrocanto | Il Sito di Firenze

Domenica 22 giugno a chiudere il week-end di Toscana Arcobaleno d’Estate alla Limonaia di Villa Strozzi di Firenze vi è un doppio appuntamento da non perdere: alle 18 la visita guidata alla Chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto e alle 21 il concerto Un Canto d’Irlanda del coro L’Altrocanto (ingresso libero).

La visita guidata è un percorso animato dai custodi al gioiello del 1300 (Patrimonio Unesco) costruito dall’Architetto Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi, custode di rare bellezze come Il Cenacolo del Sodoma e l’Assunzione del Passignano.

Punto di ritrovo il bar della Limonaia di Villa Strozzi alle 18 dal quale si parte con una passeggiata di 5 minuti nel viale di alberi secolari nel Parco del Boschetto con vista mozzafiato sulla collina di Bellosguardo.

In seguito alla visita ritorno alla Limonaia dove è possibile fermasi al lounge bar-pizzeria per la cena in attesa del concerto con Musiche e canti irlandesi tessono il racconto, tra storia e leggenda, dei momenti più significativi della storia d’Irlanda, una fra le terre più affascinanti a origini celtiche.

Il direttore del coro, Stefano Corsi, membro del gruppo musicale Whisky Trail, che accompagna i canti alla chitarra a 12 corde e all’armonica, si avvale, nelle parti soliste, della viola di Edoardo Rosadini, della cornamusa di Marco Londi, dell’harmonium di Valentina Corsi, della voce di Giulia Lorimer e di quelle di Orazio Sciascia, Chiara Lapucci, Lily Prigioniero e Claudia Tosi. Con la partecipazione straordinaria di Anna Maria Castelli al canto.

La programmazione della Limonaia di Villa Strozzi è a cura dell’associazione culturale Officine Creative e rientra nelle attività dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze.

Estate a Villa Strozzi : arte, musica, opera, teatro, lounge music

maggio-settembre 2014

Limonaia Villa Strozzi – Via Pisana 77, Firenze

