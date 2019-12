Post pro Hitler, Regione Toscana denuncia docente università

Lun, 02/12/2019 - 15:33 — La redazione

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha dato mandato all'avvocatura regionale di "denunciare per apologia di fascismo il signor Emanuele Castrucci, fino ad oggi docente all'università di Siena". Lo annuncia lo stesso governatore prima di iniziare la riunione della Giunta regionale. Rossi è intervenuto sulla vicenda dei tweet pro Hitler di Emanuele Castrucci, ordinario di Filosofia del diritto dell'ateneo senese.

"La nostra Costituzione- prosegue- è antifascista, ricordiamolo sempre. Chi compie apologia di nazismo e fascismo delegittima la nostra Carta, nata dalla Resistenza". E il fatto, fa notare, "è ancora più grave se a tradire la base del nostro diritto, della nostra convivenza civile, è un cittadino a cui sono affidate funzioni pubbliche, di formazione delle nuove generazioni in questo caso, cui deve adempiere con disciplina ed onore".

Anche la Comunità Ebraica di Firenze ha annunciato una querela. "I deliri neonazisti e antisemiti del professor Emanuele Castrucci, docente dell'Università di Siena, rappresentano un fatto di inaudita gravità che non può passare sotto silenzio" afferma David Liscia, presidente della Comunità ebraica fiorentina, competente anche per la città di Siena, che annuncia una denuncia alla procura senese.

"Siamo infatti davanti non a una libera manifestazione del pensiero, ma a una esplicita apologia dei crimini compiuti dal nazismo e dai suoi alleati - spiega Liscia in una nota - Suscita sgomento che promotore di questa istanza sia un professore universitario, evidentemente inadeguato al ruolo che gli è stato assegnato". "La Comunità Ebraica di Firenze, competente anche per la città di Siena, si rivolgerà all'autorità giudiziaria per la valutazione dei fatti e fin d'ora - conclude Liscia - esprime il proprio apprezzamento per l'iniziativa del rettore Francesco Frati dell'Università di Siena che certamente saprà intervenire con la necessaria fermezza"