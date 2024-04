Roselli (NCD): "Anche Biffoni e il PD renziano contro lo sviluppo di Peretola" | Il Sito di Firenze

Saturday, 14 June 2014 – 13:19

Aeroporto di Firenze

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Gio, 20/02/2014 – 13:40 — La Redazione

"Il Pd e la sinistra si confermano per quello che sono sempre stati: contrari al rilancio dell’aeroporto di Firenze. A questa città e alla Toscana serve, invece, un aeroporto vero e sicuro, bisogna cambiare l’attuale pista: occorrono certezze per uscire dall’immobilismo e dal pantano dei veti della sinistra". Lo afferma il consigliere comunale di Firenze, Emanuele Roselli (Ncd), rispondendo al candidato sindaco del Pd di Prato, Matteo Biffoni, che ieri ha annunciato la sua contrarietà al prolungamento della pista dell’Amerigo Vespucci. "La pista con lunghezza di 2.400 metri – ricorda Roselli – permetterebbe l’operatività in sicurezza e senza limitazioni di aeromobili in grado di raggiungere dallo scalo fiorentino destinazioni fondamentali per lo sviluppo economico del territorio. Il rilancio dell’aeroporto di Firenze è condizione indispensabile per lo sviluppo dell’economia toscana e fiorentina, per il rilancio del turismo anche fieristico. Non possiamo rimanere ancora paralizzati, come siamo da 30 anni, dalle lotte interne alla sinistra, che hanno prodotto solo immobilismo”.

“Una logica, questa – conclude il consigliere comunale di Ncd – a cui non sfuggono neppure i presunti innovatori del Pd, e il giovane candidato renziano Biffoni: cambiano i leader, ma la sinistra è sempre uguale a se stessa: la logica del campanilismo e gli slogan da campagna elettorale vanno superati se vogliamo davvero rilanciare il territorio".

Segui @ilsitodifirenze

Saturday, 14 June 2014 – 13:19

Aeroporto di Firenze

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Gio, 20/02/2014 – 13:40 — La Redazione

"Il Pd e la sinistra si confermano per quello che sono sempre stati: contrari al rilancio dell’aeroporto di Firenze. A questa città e alla Toscana serve, invece, un aeroporto vero e sicuro, bisogna cambiare l’attuale pista: occorrono certezze per uscire dall’immobilismo e dal pantano dei veti della sinistra". Lo afferma il consigliere comunale di Firenze, Emanuele Roselli (Ncd), rispondendo al candidato sindaco del Pd di Prato, Matteo Biffoni, che ieri ha annunciato la sua contrarietà al prolungamento della pista dell’Amerigo Vespucci. "La pista con lunghezza di 2.400 metri – ricorda Roselli – permetterebbe l’operatività in sicurezza e senza limitazioni di aeromobili in grado di raggiungere dallo scalo fiorentino destinazioni fondamentali per lo sviluppo economico del territorio. Il rilancio dell’aeroporto di Firenze è condizione indispensabile per lo sviluppo dell’economia toscana e fiorentina, per il rilancio del turismo anche fieristico. Non possiamo rimanere ancora paralizzati, come siamo da 30 anni, dalle lotte interne alla sinistra, che hanno prodotto solo immobilismo”.

“Una logica, questa – conclude il consigliere comunale di Ncd – a cui non sfuggono neppure i presunti innovatori del Pd, e il giovane candidato renziano Biffoni: cambiano i leader, ma la sinistra è sempre uguale a se stessa: la logica del campanilismo e gli slogan da campagna elettorale vanno superati se vogliamo davvero rilanciare il territorio".

Segui @ilsitodifirenze