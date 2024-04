Babacar e Bernardeschi tornano alla Fiorentina. Carraro e Cenciarelli salutano | Il Sito di Firenze

Tuesday, 24 June 2014 – 06:55

Amichevole col Malaga il 10/8

Sab, 21/06/2014 – 00:02 — La Redazione

Babacar e Bernardeschi ritornano alla Fiorentina. Ieri, infatti, la Società Viola ha comunicato di "aver esercitato il diritto di contropzione relativo al diritto alle prestazioni sportive del calciatore Khouma Babacar (classe 93’) con il Modena F.C. e del calciatore Federico Bernardeschi (classe 94’) con l’ F.C. Crotone". Salutano Firenze Carraro e Cenciarelli: la Fiorentina non ha inserito nessun deposito nelle buste per la risoluzione delle compartecipazioni dei due giovani. Carraro passa in via definitiva al Pavia e Cenciarelli al Teramo.

Intanto si deliena il calendario delle amichevoli estive. Prima della sfida di lusso a Varsavia contro il Real Madrid, i gigliati giocheranno con il Malaga CF il 10 agosto 2014 allo stadio “La Rosaleda” di Malaga.

