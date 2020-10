Giani: "Nuovo museo a Villa Medicea di Careggi. Ne parlerò con Franceschini senza aspettare nuovo assessore.

Mar, 06/10/2020 - 12:54 — La redazione

Regione Toscana e Gallerie degli Uffizi confermano di lavorare ad un progetto che porti seriamente la Villa Medicea di Careggi ad essere ristrutturata ed ospitarne alcuni capolavori rinascimentali.

Che la collaborazione sia sui binari giusti lo ribadisce il presidente della Regione Eugenio Giani a margine della presentazione della mostra 'Right of Derby : "Siamo ad un punto di partenza, perché noi abbiamo da finire i lavori di ristrutturazione della villa e portarla finalmente a un utilizzo che vedo in collaborazione con l'università. Ne ho già parlato col rettore Dei e con gli Uffizi. Vi è in qualche modo la possibilità di creare un percorso sulla storia della medicina e di quadri che provenendo dalle collezioni degli Uffizi possano esaltare questo rapporto fra arte e scienza che in qualche modo proprio nella villa di Careggi volle manifestare Marsilio Ficino che con Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico dette vitta all'esperienza dell'accademia neoplatonica".

"Firenze - continua Giani- ha bisogno di ampliare l'offerta museale in percorsi diversi dal centro storico, che lo decongestioni, quando torneranno i flussi precedenti al covid". "Proprio in questi giorni - conclude Giani- ci sarà un primo sopralluogo per vedere lo stato dell'arte e quanto potrà essere lungo il lavoro di ristrutturazione che ancora ci attende. Avrò modo proprio la prossima settimana di incontrare il ministro Franceschini. Seguirò la questione in prima persone, indipendentemente da chi sarà l'assessore alla Cultura, dati il mio interesse e la mia sensibilità per i beni culturali di questa Regione"