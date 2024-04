I Carabinieri ritrovano la formella rubata dalla porta di Santa Croce | Il Sito di Firenze

Thursday, 19 June 2014 – 18:26

Via San Giuseppe

Lun, 16/06/2014 – 11:12 — La Redazione

La formella della porta centrale della Basilica di Santa Croce di Firenze, il cui furto era stato scoperto ieri, è stata ritrovata dai Carabinieri, in buono stato, in via San Giuseppe (a fianco della chiesa). La formella era avvolta in un panno nero. I militari dell’Arma hanno visionato i filmati delle telecamere di sicurezza dell’area e nelle stesse si vede, stamani attorno alle 4, un uomo che deposita il pacco e poi si allontana.

I Carabinieri sono al lavoro per identificare l’uomo.

