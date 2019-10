Lucca Comics & Games già aperte le mostre di Palazzo Ducale

Sab, 12/10/2019 - 18:19 — La redazione

E' partito ufficialmente il conto alla rovescia versa l'edizione 2019 di Lucca Comics & Games, realizzato da Lucca Crea insieme al Comune di Lucca, nel centro storico della città, dal 30 ottobre al 3 novembre, con il primo atto: l'inaugurazione delle mostre di Palazzo Ducale. Sei le esposizioni già visitabili a Lucca, ad ingresso gratuito, che rendono omaggio ad altrettanti grandi maestri di tutto il mondo e ci accompagnano a scoprire nuove, a volte imprevedibili, tendenze.

Aperte quindi da questo week end le mostre di Palazzo Ducale (Lucca - piazza Napoleone), dopo il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità. Nella prestigiosa sede affrescata, che fu la reggia della sorella di Napoleone, principessa di Lucca ai primi dell'800, ogni anno i grandi autori del fumetto, dell’illustrazione fantasy, per l’infanzia e della game art, diventano protagonisti di una serie di esposizioni “personali”, organizzate in un percorso espositivo, ad ingresso libero (Orari: 12 ottobre - 28 ottobre: da lunedì al venerdì ore 15-19, sabato e domenica ore 10-13 e 15-19. poi il 29 ottobre - 2 novembre: ore 9-20 e 3 novembre: ore 9-19).

Fiore all’occhiello del programma culturale del Festival, le mostre sono uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dagli appassionati di tutti i mondi celebrati a Lucca Comics & Games. Dai maestri del fumetto internazionale alle grandi saghe del fantastico, dall’illustrazione per ragazzi agli studi per giochi e animazioni, fino al modellismo e alla fotografia.

Le mostre di Palazzo Ducale (12 ottobre - 3 novembre)

Barbara Baldi - Lo spessore del silenzio. Vincitrice nel 2018 del Gran Guinigi come miglior disegnatrice, torna a Lucca con una mostra che mette in esposizione per la prima volta schizzi e materiale inedito sui suoi libri e una selezione di anteprime dal suo nuovo fumetto in lavorazione, oltre a delle tavole inedite realizzate in esclusiva per il catalogo delle mostre e al poster di quest’anno.

Jeffrey Catherine Jones - In a Sheltered Corner. Protagonista, insieme a Bernie Wrightson, Michael W. Kaluta e Barry Windsor-Smith, dei Fab Four della scena americana, questo affascinante personaggio del fumetto sarà onorato con una ricca retrospettiva. Tra le opere in mostra, da segnalare The Wall, 1977, dipinto realizzato per una stampa a tiratura limitata e presente sul libro che raccoglie le migliori opere degli anni di The Studio, una tavola della sua serie più famosa Idyl e il dipinto per la copertina del libro Nine Princes In Amber. A Lucca nel 1976 ricevette il premio come Miglior Artista dell’Anno per la serie a fumetti Idyl.

Alessandro Bilotta - Dalla parte della scrittura. La scrittura dello sceneggiatore italiano e il suo rapporto con la tavola finita, in un allestimento che esalta la parola e il rapporto con la visione del disegnatore: una selezione di tavole dedicate ai suoi personaggi: Mercurio Loi, Valter Buio, Giulio Maraviglia, Povero Pinocchio (riedito da Star Comics per LC&G 2019), La Dottrina e molti altri, spesso in azione sullo sfondo, attraverso diversi periodi, di una Roma città quanto mai eterna.

Armand Baltazar - Timeless e altre storie. Dal mondo del cinema d’animazione al suo primo romanzo illustrato. Tra gli originali in mostra, ci saranno studi realizzati per Il Principe D’Egitto, Spirit, Simbad e La Principessa e il Ranocchio, oltre a lavori realizzati in digitale per Cars 2, Inside Out, Il viaggio di Arlo, e gli originali di illustrazioni e studi realizzati per il suo primo romanzo Timeless, Diego e i Ranger del Vastoatlantico.

Emil Ferris - Mostri: non lo siamo tutti? Anteprima assoluta per l’Italia, l'arte di Emil Ferris declinata con illustrazioni e tavole originali dal dirompente graphic novel d’esordio La mia cosa preferita sono i mostri (Gran Guinigi 2018 come Miglior Graphic Novel): una fra le voci più importanti del fumetto statunitense degli ultimi anni. Un vero e proprio viaggio, tra ricordi, affetti e contraddizioni della Chicago di fine anni 60.

Suehiro Maruo - La luna è un buco nel cielo. Lucca Comics & Games ospita la prima personale in Italia del maestro del fumetto giapponese che spazia tra l’horror, l’erotico e il grottesco. Attraverso 40 originali in bianco e nero e a colori tratti dalle opere pubblicate nel corso degli ultimi 15 anni da Coconino Press, si potranno scrutare da vicino le tecniche e i segreti dietro la nascita del suo mondo magnetico e oscuro, popolato da creature demoniache senza scrupoli, mostri all'apparenza insospettabili e reietti dall'animo gentile, personaggi complessi e mai banali, specchio fedele del reale contemporaneo.

“Paperino siamo noi” per gli 80 anni di Paperino

una grande mostra all’ex Mercato del Carmine

26 ottobre - al 3 novembre

Paperino siamo noi - Per la prima volta anche l’ex Mercato del Carmine diventa una location del festival, mettendo a disposizioni gli spazi recentemente recuperati e ristrutturati di un evento straordinario: “‘Paperino siamo noi”’, più di una mostra, un vero viaggio interattivo alla scoperta di uno dei personaggi Disney più famosi al mondo. L'esposizione curata da Gianni Bono, lo storico del fumetto italiano, sarà più di una semplice mostra. Dal 26 ottobre al 3 Novembre il Mercato del Carmine, antico storico edificio nel cuore della città di Lucca, si trasformerà nell'universo del celebre personaggio nato dalla penna di Walt Disney e del suo ‘alter ego’ supereroistico “Paperinik”, che quest’anno festeggia i suoi primi 50 anni, non solo grazie a opere inedite, disegni e fumetti, ma grazie anche alle nuove tecnologie.

Costi: Biglietto Intero: 5€, acquistabile anche sulla piattaforma di prevendita di Lucca Crea: https://luccacrea.vivaticket.it Ridotto: 3€ (per chi acquista il biglietto in prevendita insieme a quello del Festival, o per chi esibisce il biglietto di Lucca Comics & Games presso la biglietteria dedicata presso il Mercato Del Carmine)

Le altre esposizioni che aprono dal 30 ottobre

Palazzo Arnolfini

Adrian Smith - A World of Hate! Saranno fruibili molti originali di uno dei prossimi giochi prodotti dalla CMON e la Guillotine Games: Camelot, questo il nome di lavorazione, sarà un gioco basato sul folklore britannico. Ma saranno esposti anche diversi originali dei suoi primi lavori per la Games Workshop tratti da Warhammer 40.000, e un’ampia selezione di lavori digitali e originali del suo personale progetto fumettistico e poi diventato anche un gioco da tavolo con miniature edito dalla CMON e la Guillotine Games, Chronicles of HATE.

Luca Carboni - Bologna è un’immagine. Prima mostra personale dei quadri del popolare cantautore bolognese che ha spesso realizzato in prima persona i disegni per le copertine dei suoi dischi. Appassionato da sempre di fumetti e illustrazione, passione derivata anche dagli incontri con Bonvi, nell’ultimo album, Sputnik, si è ispirato ironicamente alla grafica sovietica degli anni ‘60-’70, uno stile che ha influenzato moltissimi disegnatori di fumetti e illustratori occidentali.

Chiesa dei Servi

John Buscema - Thor e Conan: umanità aumentata. La prima e più grande mostra al mondo dedicata a uno dei maestri indiscussi del fumetto, definito il Michelangelo dei Comics. Sarà possibile vivere l'incredibile esperienza di leggere due storie complete, una di Conan e una di Thor, figure mitiche delle saghe occidentali, direttamente dalle tavole su cui ha lavorato l'artista.

Palazzo dell’Illustrazione - Fondazione Banca del Monte di Lucca

Le origini del Manga - Da Hokusai al manga moderno. Ideata e curata dal direttore del Museo d'arte orientale Mazzocchi di Coccaglio, Paolo Linetti, con il coinvolgimento di alcuni fra i più accreditati esperti di settore, la mostra analizza il percorso che lega la secolare tradizione illustrazione giapponese del XVII secolo ai manga del XXI, attraverso una selezione di circa 200 opere del grande Katsushika Hokusai, che fra emaki e xilografie, per la prima volta riunirà le tre serie delle celeberrime “Onde”. Verso la fonte del fumetto giapponese risalendo fino al XVI secolo.

Marco Somà - Con passi leggeri. Uno degli illustratori per ragazzi più amati ed apprezzati è già pluripremiato, sarà in mostra con una panoramica delle sue illustrazioni già edite, e in anteprima alcune tavole della versione illustrata dell’Infinito di Giacomo Leopardi e del nuovo libro su King Kong, scritto da Luca Tortolini e in uscita per Kite Edizioni che ci farà vedere lo scimmione più famoso del mondo in una veste del tutto inedita.

INFO e BIGLIETTI su www.luccacomicsandgames.com

