Tramvia – Linea 3: oggi in commissione lo studio di impatto ambientale | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 19:59

Razzanelli (FI)

Gio, 24/07/2014 – 00:50 — La Redazione

Oggi alle 16.30 in Commissione Ambiente è all’ordine del giorno la discussione sullo studio di impatto ambientale sulla linea 3 della tramvia presentato dal consigliere Mario Razzanelli (FI).

La Commissione è convocata in seduta congiunta con la Commissione Urbanistica. L’ordine del giorno, presentato dal consigliere Razzanelli il 7 luglio scorso dopo la comunicazione dell’assessore Stefano Giorgetti sulla tramvia, chiede che il Comune realizzi in tempi brevissimi uno studio di impatto ambientale sulla realizzazione del tracciato tramviario della Linea 3, che analizzi gli effetti sui flussi del traffico tenendo conto dello spazio che la tramvia occupa, delle centinaia di posti auto eliminati nonché del taglio degli alberi, comprendendo anche il prolungamento previsto dell’infrastruttura fino a Bagno a Ripoli e Rovezzano.

“La realizzazione di uno studio di impatto ambientale – ha ricordato Razzanelli – fu preannunciata il 3 dicembre 2007 dall’allora vicesindaco Giuseppe Matulli in Consiglio comunale, quando definì opportuno l’attivazione di una equipe di simulazione per l’attivazione di modelli matematici di simulazione del traffico. Da un recente sondaggio dell’Istituto Freni – ha infine ricordato il consigliere Razzanelli – risulta che il 78% dei fiorentini residenti nel Quartiere 5 ritiene opportuno che il Comune lo presenti prima di iniziare la costruzione della Linea 3”.

