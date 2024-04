Octavio firma con la Fiorentina – Presentate le nuove maglie | Il Sito di Firenze

Wednesday, 09 July 2014 – 10:31

Calciomercato

Mar, 08/07/2014 – 00:00 — La Redazione

Ieri la Fiorentina ha presentato le nuove maglie per la stagione 2014 – 2015. Numerosi i tifosi presenti presso il primo piano del Mercato Centrale allo store Viola.

Disegnata dallo sponsor tecnico ufficiale Joma. è formata da 3 completi da gioco, in manica corta e lunga (Viola, Bianca e Nera) e dai kit portiere, la collezione si completa con la linea di allenamento e casual wear.

Intanto la Società ha ufficializzato la firma di Octavio Merlo Manteca col club gigliato: il calciatore arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Octavio è nato a Rio De Janeiro il 29 dicembre del 1993, nell’ultima stagione ha giocato nell’ABC Futebol Clube.

