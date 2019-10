Forteto, nuovamente rinviata commissione parlamentare d'inchiesta

Lun, 21/10/2019 - 09:35 — Matteo Cali

E' stata nuovamente rinviata a data da definire la seduta per l'insediamento della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla comunità il Forteto di Vicchio del Mugello, che era in calendario per domani, martedì 22 ottobre, alle ore 18.

La commissione era già stata convocata, e rinviata, lo scorso 4 settembre.

Tra i componenti della commissione figurano il parlamentare fiorentino Giovanni Donzelli (FdI), da anni in prima linea e che ha affrontato vicenda al fianco delle vittime, ed il collega azzurro Stefano Mugnai (Forza Italia) ex presidente della prima commissione d'inchiesta della Regione Toscana.

La comunità Il Forteto di Vicchio del Mugello, ora commissariata dal Governo, negli anni ottanta e novanta divenuta 'covo' di abusi sessuali su minori, con le condanne di Rodolfo Fiesoli (nella foto) e dei suoi collaboratori.

Foto Paolo Lo Debole

Video Matteo Calì

