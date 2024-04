Elezioni europee, a Firenze il Pd al 57%. Nardella lanciato per la vittoria al primo turno – RISULTATI IN DIRETTA | Il Sito di Firenze

Thursday, 31 July 2014 – 14:18

Lun, 26/05/2014 – 01:26 — Matteo Cali

Le elezioni europee a Firenze città premiano il Partito Democratico che va a trionfare con un risultato oltre ogni aspettativa avvicinandosi addirittura al 60% (57,8) superando di oltre 15 punti percentuali il dato nazionale facendo propendere per un’elezione al primo turno del candidato a sindaco Dario Nardella. Il secondo partito a Firenze alle europee è il Movimento 5 Stelle con oltre 40 punti di svantaggio (12,65%), seguito da Forza Italia ferma al 10,1% e da Tsipras con un brillante 8,6%. Non raggiungono il 4% Ncd (3,3) e FdI (3,5), mentre la Lega si ferma all’1,7%.

In vista dello spoglio delle amministrative potrebbero quindi registrarsi sorprese inaspettate anche sull’ingresso in consiglio comunale da parte di alcuni partiti. Il voto per le amministrative è ben diverso da quello delle europee ma il boom di Matteo Renzi e del Partito Democratico erano inattesi in quest’ordine di grandezza e la vittoria di Dario Nardella al primo turno diventa tutt’altro che un’impresa.

ELEZIONI EUROPEE: I RISULTATI DI FIRENZE IN DIRETTA

