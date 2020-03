Raccolta fondi coronavirus, Covid19-Potenziamo la medicina d'urgenza a Firenze

Gio, 12/03/2020 - 10:16 — La redazione

Come in tante città italiane, anche a Firenze è iniziata una raccolta fondi, da devolvere agli ospedali impegnati nell'emergenza coronavirus. La campagna crowdfunding è stata attivata per raccogliere donazioni per il reparto di Medicina d'Urgenza dell'ospedale di Careggi. Tanti i testimonial che hanno subito aderito all'appello del professor Stefano Grifoni, primario del Pronto Soccorso: da Carlo Conti a Giorgio Panariello. Le donazioni, partite ieri, hanno già raggiunto quota 40mila euro.

CLICCA QUI PER DONARE

Questo è l'appello lanciato dai promotori dell'iniziativa.

"Abbiamo scelto di essere Amici di Firenze e della Toscana attraverso una donazione (anche piccola) alla Onlus “Gli Amici del Pronto Soccorso” rappresentata dal prof. Stefano Grifoni, primario del Pronto Soccorso - Medicina di urgenza e accettazione dell'Ospedale Careggi di Firenze. Perchè non possiamo più perdere tempo: il virus è arrivato anche da noi e adesso siamo tutti preoccupati.

Ma c’è qualcuno - là fuori – che quotidianamente e incessantemente si preoccupa per tutti: sono i nostri medici, i nostri infermieri, il cuore della macchina sanitaria italiana, “eroi silenziosi” che giorno e notte cercano - con i mezzi che hanno a disposizione - di salvare vite.

Quegli stessi mezzi - come gli indispensabili respiratori – che oggi non bastano più. Il 15-20% dei contagiati da Coronavirus sviluppano forme gravi che richiedono l'ospedalizzazione e che devono essere curate in terapia intensiva per diversi giorni con l'ausilio della respirazione assistita.

Tutto questo accade mentre gli ospedali hanno già i loro pazienti in rianimazione per infarti, ictus, malattie gravi.

Servono ecografi per la diagnosi e respiratori per poter mantenere in vita i casi più gravi. Lo ripetiamo: i respiratori sono pochi, non ce ne sono abbastanza per tutti.

Obiettivo della raccolta: - acquistare il maggior numero di respiratori e ecografi I fondi verranno direttamente devoluti - tramite la Onlus “Gli Amici del Pronto Soccorso” - all'Ospedale di Careggi per potenziare la Medicina di urgenza e accettazione e sconfiggere il Covid-19.

Dona anche tu: basta un piccolo importo per aiutare tutti noi, per garantire a tutti di poter respirare.

Insieme ce la faremo e saremo AMICI davvero".