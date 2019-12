Estate 2020, gli italiani premieranno ancora il mare della Toscana

Mer, 18/12/2019 - 12:22 — La redazione

I dati di prenotazione relativi all’annata 2019 lasciano immaginare sin da adesso che anche durante la prossima estate tantissimi italiani opteranno per una vacanza balneare: una vacanza all’insegna del relax su spiagge bianche, acque cristalline e, soprattutto, di bagni refrigeranti per combattere le temperature di luglio, agosto e, perché no, settembre. Ogni anno infatti si registrano percentuali davvero significative di cittadini che optano per un periodo di soggiorno in una località di mare e tra loro va evidenziata una particolare predisposizione per una specifica regione italiana. Stiamo parlando della Toscana, una regione nota per la sua storia e la sua arte, per le sue eccellenze enogastronomiche, ma anche per i suoi lidi incontaminati. Ecco perché già da adesso i più digitalizzati stanno battendo i principali tour operator nazionali per cercare offerte per vacanze al mare in Toscana: d’altronde è noto che, in queste circostanze, chi si muove per tempo ha maggiori possibilità di ottenere le migliori sistemazioni al minor prezzo possibile. Questo ovviamente a patto che ci si rivolga a partner affidabili e con comprovata esperienza nel settore turistico ed in quello delle prenotazioni online.

Passione per i viaggi e professionalità

Ignas Tour ad esempio è un tour operator con oltre 20 anni di esperienza nel mondo del turismo, che, partendo da un piccolo gruppo di appassionati, è arrivato a servire centinaia di migliaia di clienti. Oggi lo staff di Ignas è composto da un team di ragazze e ragazzi provenienti da diverse nazioni del mondo, in grado di aiutare e capire le esigenze più diverse mettendo a disposizione le proprie competenze per consigliare al meglio il cliente. A ciò si aggiunga che coloro che visitano il portale ignas.com vedranno gestite le proprie richieste di viaggio a 360°, grazie ad un servizio di grande qualità che consente al cliente di approfittare davvero delle migliori offerte a disposizione a prescindere dalla meta selezionata. Per prenotare un albergo è possibile collegarsi direttamente al sito del tour operator, oppure contattare telefonicamente un consulente che aiuterà il cliente a scegliere la soluzione più giusta alle sue esigenze.

Alcune offerte da non perdere

Non resta dunque che presentare alcune delle offerte più convenienti attualmente disponibili sul sito Ignas.com, per quanto riguarda la Toscana, relative all’estate 2020. Le offerte proposte sono in assoluto più che competitive e, in alcune circostanze, garantiranno ulteriori sconti a coloro che riusciranno ad approfittarne per tempo. Ad esempio, a Castiglioncello viene proposto l’Hotel Baia del Sorriso, situato in un luogo incantato dove l’azzurro del mare e del cielo si mescolano al verde della natura che li circonda creando una piccola opera d’arte ricca di luci e colori. Se ci si vuole immergere in questi paesaggi mozzafiato per rigenerare corpo, mente e spirito è possibile risparmiare un ulteriore 10% rispetto al prezzo previsto da listino, prenotando entro il 31 marzo.

Coloro che non possono fare a meno di un centro benessere potrebbero invece optare per l’Hotel Bella’mbriana Charme e Relax, struttura a 4 stelle che si trova a Follonica a pochi metri dalla spiaggia, ideale se si desidera passare una vacanza di relax tra massaggi, piscine e spiagge senza però rinunciare a passeggiate tra i negozi del centro. Un’ultima proposta, dedicata a chi vuole immergersi nella bellezza della Maremma toscana, è il Villaggio Castiglione Pescaia Camping in località Castiglione del Pescaia, un luogo ricco di storia e cultura tra cui chiese, santuari e castelli. In questo hotel si può scegliere di usufruire di un servizio di pensione completa con bevande incluse, a cui si aggiungono la piscina ed il miniclub messi a disposizione dalla struttura. Anche in questo caso è possibile risparmiare sul costo iniziale grazie ad un ulteriore sconto dedicato a coloro che prenoteranno entro il mese di aprile.