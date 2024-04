Minaccia l'amante 50enne che non gli paga la droga: arrestato toy-boy | Il Sito di Firenze

Wednesday, 25 June 2014 – 22:46

Pontassieve

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 23/06/2014 – 13:22 — La Redazione

Un ventenne pretendeva che la sua amante, una donna di 50 anni, gli pagasse la droga che aveva acquistato. Il giovane è stato invece arrestato dai Carabinieri. Insieme al toy-boy è finito in manette anche il pusher, un nigeriano di 22 anni. La donna, residente a Pontassieve, aveva avviato una relazione col giovane che sfruttava la relazione per ottenere denaro e regali, tra cui Ipad e telefoni cellulari. Tra le richieste, anche quella di pagare 100 euro per la marijuana che aveva avuto da un pusher. Dopo i primi rifiuti della donna, i due si sono presentati nella sua abitazione minacciando di farle del male e di danneggiare gli arredi, ma sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri che, avvisati dalla vittima, erano già presenti nell’appartamento.

Segui @ilsitodifirenze

Wednesday, 25 June 2014 – 22:46

Pontassieve

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 23/06/2014 – 13:22 — La Redazione

Un ventenne pretendeva che la sua amante, una donna di 50 anni, gli pagasse la droga che aveva acquistato. Il giovane è stato invece arrestato dai Carabinieri. Insieme al toy-boy è finito in manette anche il pusher, un nigeriano di 22 anni. La donna, residente a Pontassieve, aveva avviato una relazione col giovane che sfruttava la relazione per ottenere denaro e regali, tra cui Ipad e telefoni cellulari. Tra le richieste, anche quella di pagare 100 euro per la marijuana che aveva avuto da un pusher. Dopo i primi rifiuti della donna, i due si sono presentati nella sua abitazione minacciando di farle del male e di danneggiare gli arredi, ma sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri che, avvisati dalla vittima, erano già presenti nell’appartamento.

Segui @ilsitodifirenze