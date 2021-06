Mar, 01/06/2021 - 20:44 — La redazione

"La Toscana ingrana le marce per raggiungere la più ampia copertura vaccinale: dalla prossima settimana apriamo agli over 16". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social.

Proprio oggi la Toscana ha apportato alcune novità per la campagna vaccinale con l'apertura delle prenotazioni per i promessi sposi e per i maturandi.