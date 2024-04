Sequestro barriere autostrade, sull'A1 garantito transito su due corsie | Il Sito di Firenze

Friday, 30 May 2014 – 20:23

bologna firenze

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mer, 28/05/2014 – 16:20 — La Redazione

Sulla autostrada A1 Milano-Napoli, tra Bologna e Firenze, sono sempre garantite due corsie di marcia e, quindi, saranno "garantire le normali condizioni di percorribilita’". E’ quanto si legge in una nota di Autostrade inrelazione "al sequestro cautelativo a fini probatori di alcuni viadotti dell’autostrada A1 tra Bologna e Firenze, disposto stamane dalla Procura di Firenze". Autostrade per l’Italia, si legge nella nota, "precisa che nei tratti interessati saranno sempre transitabili due corsie di marcia e che pertanto saranno garantite le normali condizioni di percorribilita’".

Friday, 30 May 2014 – 20:23

bologna firenze

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mer, 28/05/2014 – 16:20 — La Redazione

Sulla autostrada A1 Milano-Napoli, tra Bologna e Firenze, sono sempre garantite due corsie di marcia e, quindi, saranno "garantire le normali condizioni di percorribilita’". E’ quanto si legge in una nota di Autostrade inrelazione "al sequestro cautelativo a fini probatori di alcuni viadotti dell’autostrada A1 tra Bologna e Firenze, disposto stamane dalla Procura di Firenze". Autostrade per l’Italia, si legge nella nota, "precisa che nei tratti interessati saranno sempre transitabili due corsie di marcia e che pertanto saranno garantite le normali condizioni di percorribilita’".