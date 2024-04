Taste 2014, alla Leopolda le eccellenze del gusto – FOTOGALLERY | Il Sito di Firenze

Ha preso il via Taste. In viaggio con le diversità del gusto, la nona edizione del salone dedicato alle eccellenze gastronomiche intese come stile di vita. Da oggi fino a lunedì 10 marzo, alla Stazione Leopolda di Firenze, Pitti Immagine presenta il salotto italiano del mangiare e del bere di qualità, il luogo dove si ritrovano i migliori operatori internazionali dell’alta gastronomia e soprattutto il sempre più vasto e appassionato pubblico dei foodies, alla continua ricerca di prodotti, input e nuove passioni golose da coltivare. A questa edizione sono 300 le aziende partecipanti (in crescita rispetto alle 283 dell’ultima edizione, e circa 55 nuovi espositori), selezionate tra le produzioni di nicchia e d’eccellenza provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia, che proporranno i loro prodotti e le novità negli spazi della Stazione Leopolda e nell’area Alcatraz, con uno speciale set di allestimento curato dall’architetto Alessandro Moradei. All’ultima edizione 2013, Taste ha fatto registrare in tre giorni un’affluenza complessiva di oltre 13.500 presenze, dei quali 3.500 sono stati i buyer e gli operatori professionali del settore (+6% rispetto all’anno precedente, +38% nelle presenze dei buyer esteri arrivati da oltre 40 Paesi), raccogliendo grande attenzione da parte di stampa e televisioni nazionali e internazionali, così come grande successo di pubblico hanno avuto i tanti eventi organizzati in città nel cartellone del FuoriDiTaste, il calendario off che accende i luoghi di Firenze con iniziative e appuntamenti firmati Taste, anche quest’anno presenti in città. E girando negli stand tra prelibatezze e incanto si possono assaporare sapori unici come ad esempio la Birra al Tartufo prodotta da Savini Tartufi e presentata a Taste in anteprima assoluta. Abbinamenti bizzarri che lasciano soltanto spazio al gusto.

GUARDA LA FOTOGALLERY – Foto di Andrea Saviozzi

GUARDA LA FOTOGALLERY – Foto di Andrea Saviozzi

