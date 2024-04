Orsanmichele: domani si celebra la Festa di Sant’Anna | Il Sito di Firenze

Sunday, 27 July 2014 – 22:30

Gli appuntamenti

Ven, 25/07/2014 – 14:31 — La Redazione

Domani, 26 luglio, come ogni anno sarà celebrata la Festa di Sant’Anna. Due, in particolare, gli appuntamenti in programma nella Chiesa e Museo di Orsanmichele, a Firenze, dove è custodita nella volta affrescata della terza campata della navata settentrionale (che sovrasta l’altare a Essa dedicato), l’immagine della Santa co-Patrona di Firennze, dipinta nel 1398 da Mariotto Di Nardo, una delle più antiche della città.

Alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa in forma solenne da monsignor Giancarlo Corti, Rettore di Orsanmichele.

Alle 21.30 è prevista la cerimonia dell’“Omaggio dei ceri” alla Santa da parte di una rappresentanza del Comune di Firenze.

