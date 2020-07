Idee insolite per un week end fuori porta

Mer, 22/07/2020 - 10:13 — La redazione

Abbiamo passato diversi mesi durante i quali i viaggi sono stati un vero e proprio miraggio. Oggi come oggi, con tutta la prudenza del caso, è per fortuna nuovamente possibile muoversi. Per fortuna, per vivere dei luoghi meravigliosi non c’è bisogno di allontanarsi troppo da casa. Esistono infatti diversi punti di riferimento insoliti da considerare quando si parla di week end fuori porta. Nelle prossime righe, abbiamo elencato alcune idee che speriamo possano aiutarti!

Civita, la porta del Parco del Pollino

Quando si pensa alla Calabria, tra le principali destinazioni che vengono in mente rientrano senza dubbio le sue coste. Da non trascurare è anche la magia dell’entroterra, caratterizzato dalla presenza di alcune località magiche. Tra queste, è possibile citare Civita, abitato considerato la porta del Parco del Pollino. Il meraviglioso borgo, arroccato sulle colline, è caratterizzato dalla presenza di meno di mille abitanti e si trova a poca distanza da quello che, secondo molti, è un vero e proprio canyon italiano. Di cosa stiamo parlando? Delle gole del torrente Raganello.

Gita al Lago di Garda

Pensare a delle alternative per una gita fuori porta in una meta insolita significa, per forza di cose, prendere in considerazione il Lago di Garda. Facilmente raggiungibile da città grandi come Milano, Bergamo e Torino, ha località che possono essere scoperte in una maniera a dir poco affascinante: con una gita in barca.

Realtà come Bertoldi Boats permettono di prenotare tour anche per occasioni speciali - p.e. l’addio al celibato o al nubilato - e di ammirare la bellezza di luoghi come Sirmione, Limone, Lazise, Riva del Garda. Sono diverse le tappe che si possono prendere in considerazione quando si scoprono singolarmente queste località. Nel caso di Sirmione, è da citare la meraviglia del centro storico, circondato dalle mura medievali. Per quanto riguarda invece Limone, tra le perle che non bisogna assolutamente perdere è possibile citare la Chiesa di San Rocco. Luogo di culto piccolissimo, è noto per la presenza di una terrazza che consente di godere di un panorama stupendo.

Cosa dire, invece, di Lazise e Riva del Garda? Nel primo caso, è opportuno chiamare in causa l’affascinante porticciolo e la meravigliosa Darsena. Per quanto riguarda Riva del Garda, da non dimenticare è la bellezza della Chiesa dell’Inviolata, famosa per il suo stile barocco e per i suoi meravigliosi decori interni. Facciamo altresì presente la possibilità di ammirare l’antico maniero vescovile, ossia la Rocca di Riva, contraddistinta da un suggestivo ponte levatoio.

Trapani

Quando si discute di mete per un week end fuori porta diverso dal solito, un’interessante alternativa è Trapani. Discutere di questa città significa fare riferimento alle meravigliose case aristocratiche del centro storico, note per il loro aspetto ricco di fascino e dalla magia un po’ decadente. A Trapani è possibile ammirare alle saline. Se si amano questi ambienti ricchi di cultura e di fervore produttivo, si può fare qualche chilometro e scoprire anche quelle di Marsala, note per la presenza di suggestivi mulini.

Gualdo Tadino

Incastonato tra le cime degli Appennini, questo suggestivo Comune, situato in provincia di Perugia, stupisce al primo sguardo con la sua palette di colori che, a molte persone, ricordano le tinte di un quadro impressionista.

Quando si visita questa piccola perla collocata al centro della nostra nazione, è possibile farsi incantare dalle viuzze del centro. Percorrendole, è possibile arrivare alla maestosa Rocca Flea, una suggestiva fortezza medievale.

Trieste

Concludiamo con un vero e proprio gioiello. Trieste è una città tutta da scoprire. Tra le tappe più importanti da considerare quando la si visita, è possibile citare Piazza Unità d’Italia, ma anche il Castello di Miramare e, a pochi chilometri dal centro, l’originalissimo Museo della Bora.