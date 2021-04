Nardella sulla Tav: "Serve linea orizzontale Toscana-Umbria-Marche"

Ven, 16/04/2021 - 10:53 — La redazione

Dal convegno online "Restart Toscana. Sfide e priorità per il rilancio dell'economia regionale", organizzato da I-Com - Istituto per la Competitività, il sindaco Dario Nardella è intervenuto sulla necessità di connettere orizzontalmente l'Italia centrale, costruendo cioè un asse infrastrutturale tra la Toscana, l'Umbria e le Marche.

"La Toscana è un territorio fortemente connesso e globalizzato con il resto del mondo", ma ci sono alcune criticità soprattutto sul fronte delle infrastrutture. Pensiamo a come sia difficile connettere la Toscana con il resto del centro Italia, con l'Umbria e le Marche, dove manca una linea dell'alta velocità da far correre su quest'asse orizzontale. E da quanti anni si parla della Fano-Grosseto, che dovrebbe essere l'altro asse orizzontale, quello su gomma?". E continua: "C'è un problema infrastrutturale per la mobilità connettiva che possa rendere ancora più competitivo il sistema della Toscana nell'ambito dell'Italia centrale". Così al netto del gap infrastrutturale, la Regione "ha dei punti importanti che si può giocare. Penso, sul versante industriale, alla forza di quella manifatturiera, al farmaceutico e anche al settore delle costruzioni che ha vissuto una crisi lunghissima in ma che in Toscana sta lentamente riprendendo".