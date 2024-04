Via Bolognese: 90enne cappotta con la propria auto e perde la vita | Il Sito di Firenze

Friday, 01 August 2014 – 12:38

Forse un malore causa del decesso

Mar, 29/07/2014 – 00:48 — La Redazione

Una donna di 90 anni. ieri sera attorno alle 19, è morta a Firenze a bordo della sua auto, in un incidente stradale avvenuto in fondo a via Bolognese, all’altezza del Ponte Rosso. La donna, sola, avrebbe perso il controllo del mezzo e dopo aver urtato un cordolo si è cappottata lasciandola intrappolata tra le lamiere. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul

posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la Polizia Municipale. Secondo i primi accertamenti, la donna potrebbe aver perso il controllo dell’auto a causa di un malore.

Mar, 29/07/2014 – 00:48 — La Redazione

Una donna di 90 anni. ieri sera attorno alle 19, è morta a Firenze a bordo della sua auto, in un incidente stradale avvenuto in fondo a via Bolognese, all’altezza del Ponte Rosso. La donna, sola, avrebbe perso il controllo del mezzo e dopo aver urtato un cordolo si è cappottata lasciandola intrappolata tra le lamiere. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul

posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la Polizia Municipale. Secondo i primi accertamenti, la donna potrebbe aver perso il controllo dell’auto a causa di un malore.