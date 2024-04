Ubriaco ferisce due diciannovenni con un collo di bottiglia | Il Sito di Firenze

Saturday, 14 June 2014 – 07:22

Piazza Poggi

Mer, 11/06/2014 – 14:42 — La Redazione

Un ubriaco, ieri sera, ha ferito due diciannovenni colpendoli con un collo di bottiglia. È accaduto a Firenze all’altezza di piazza Poggi. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che hanno tentato di fermare l’aggressore (20 anni, di nazionalità albanese). Secondo la ricostruzione dei fatti, l’albanese avrebbe spaccato la bottiglia contro la spalletta del fiume Arno ed alcuni vetri avrebbero colpito i due diciannovenni che, a quel punto, gli avrebbero intimato di prestare attenzione. Da qui l’aggressione che ha scatenato una colluttazione che ha coinvolto i passanti. Anche l’aggressore ha riportato lievi ferite, si è dato alla fuga, ma poco dopo è stato intercettato dalla Polizia e denunciato.

