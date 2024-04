Manovratore morto sul lavoro alla stazione di Firenze, la procura indaga per omicidio colposo | Il Sito di Firenze

Wednesday, 28 May 2014 – 23:22

inchiesta contro ignoti

Notice: Undefined variable: node_citta in include() (line 3 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: node_citta in include() (line 19 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 13/01/2014 – 14:48 — Matteo Cali

La Procura della Repubblica di Firenze ha aperto un’inchiesta sull’incidente alla stazione di Santa Maria Novella e nel quale è morto un addetto di Rfi travolto da un treno. Il reato ipotizzato dagli inquirenti è quello di omicidio colposo e al momento il fascicolo è a carico di ignoti. Su disposizione del pm Filippo Focardi è stato posta sotto sequestro la locomotiva ed è stata acquisita la documentazione sugli scambi, sulla velocita’ a cui viaggiava il convoglio, sulle dotazioni di bordo e sui sistemi di sicurezza. La procura ha predisposto tutti gli accertamenti utili ad appurare tutte le regolarità delle operazioni. Sul caso è intervenuto anche il Governo che tramite il sottosegretario ai trasporti Erasmo D’Angelis, presente stamani alla stazione di SMN, ha annunciato "l’apertura di un’inchiesta interna del Ministero per chiarire la dinamica di quanto accaduto che è costata la vita di un giovane lavoratore". Anche Trenitalia ha aperto un fascicolo interno sul caso.

Segui @ilsitodifirenze

Wednesday, 28 May 2014 – 23:22

inchiesta contro ignoti

Notice: Undefined variable: node_citta in include() (line 3 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: node_citta in include() (line 19 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Lun, 13/01/2014 – 14:48 — Matteo Cali

La Procura della Repubblica di Firenze ha aperto un’inchiesta sull’incidente alla stazione di Santa Maria Novella e nel quale è morto un addetto di Rfi travolto da un treno. Il reato ipotizzato dagli inquirenti è quello di omicidio colposo e al momento il fascicolo è a carico di ignoti. Su disposizione del pm Filippo Focardi è stato posta sotto sequestro la locomotiva ed è stata acquisita la documentazione sugli scambi, sulla velocita’ a cui viaggiava il convoglio, sulle dotazioni di bordo e sui sistemi di sicurezza. La procura ha predisposto tutti gli accertamenti utili ad appurare tutte le regolarità delle operazioni. Sul caso è intervenuto anche il Governo che tramite il sottosegretario ai trasporti Erasmo D’Angelis, presente stamani alla stazione di SMN, ha annunciato "l’apertura di un’inchiesta interna del Ministero per chiarire la dinamica di quanto accaduto che è costata la vita di un giovane lavoratore". Anche Trenitalia ha aperto un fascicolo interno sul caso.

Segui @ilsitodifirenze