Firenze: Francesco Torselli (FdI-AN) rientra in Consiglio Comunale | Il Sito di Firenze

Monday, 09 June 2014 – 18:16

Totaro rinuncia al seggio

Sab, 07/06/2014 – 00:01 — La Redazione

Achille Totaro rinuncia al posto da consigliere comunale conquistato grazie alla candidatura a sindaco di Firenze alle ultime elezioni amministrative per le liste “Alleanza per Firenze” e “Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale”. Subentra al suo posto il primo dei non eletti Francesco Torselli (già consigliere di FdI-AN nella scorsa amministrazione Renzi-Nardella).

Torselli, come riprenderà posto in Palazzo Vecchio, chiederà conto a Nardella su tre cose sulle quali fornire spiegazioni: “quali siano i rapporti tra comune di Firenze ed Alessandro Mazzi, vicepresidente del Consorzio Venezia Nuova, arrestato in questi giorni per lo scandalo del Mose e leader di una delle imprese che ha vinto la gare per la realizzazione della tramvia a Firenze; quali siano i rapporti della signora Nicoletta Mantovani con alcune società che gestiscono la bigliettazione in palazzi o musei fiorentini; come mai prima di nominare un assessore allo sport si è provveduto in fretta e furia ad assegnare uno dei principali impianti sportivi di Firenze (Piscina di Bellariva) ad una società sportiva senza ricorrere ad alcun bando di gara”.

