I musei civici 'volano' ad aprile | Il Sito di Firenze

Tuesday, 13 May 2014 – 21:06

Firenze

A Palazzo Vecchio tira anche la mostra di Pollock

Lun, 12/05/2014 – 15:53 — La Redazione

Continuano ad aumentare i visitatori dei musei civici fiorentini: ad aprile, complici anche le festività pasquali e i ponti, sono cresciuti del 21% rispetto allo stesso mese del 2013, facendo registrare oltre 187 mila ingressi totali a fronte dei 155 mila dell’anno scorso. Anche Palazzo Vecchio piace, con un incremento di visitatori del 25%. In particolare, i visitatori dell’aprile 2013 sono stati oltre 85 mila e quest’anno circa 107 mila. A ‘tirare’ anche la mostra ‘Jackson Pollock: La figura della furia’, in corso fino al 27 luglio proprio a Palazzo Vecchio e al complesso di San Firenze.

