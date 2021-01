Giurlani condannato per peculato, sospeso per 18 mesi da sindaco di Pescia

Ven, 08/01/2021 - 19:09 — La redazione

Oreste Giurlani, condannato ieri in primo grado a 6 anni e 7 mesi di reclusione per le accuse di peculato e abuso d'ufficio contestate in qualità di ex presidente di Uncem Toscana, è stato sospeso dalla carica di sindaco di Pescia (Pistoia) per un periodo di 18 mesi. E' quanto ha stabilito oggi il prefetto di Pistoia Gerlando Iorio, che - si legge in una nota - "ha adottato il provvedimento di accertamento della sussistenza della causa di sospensione di diritto della carica di sindaco sulla base della sentenza di condanna emessa dal tribunale di Firenze". A subentrare nelle funzioni di primo cittadino sarà l'attuale vicesindaco Guja Guidi. I 18 mesi di sospensione, secondo quanto spiegato, potrebbero interrompersi qualora intervenisse una sentenza in appello favorevole al giudicato.