Corpi a pezzi in valigie: figlia coppia scomparsa sentita dal pm

Lunga audizione, nella caserma dei carabinieri in Borgo Ognissanti a Firenze, per Dorina Pasho, figlia dei coniugi albanesi Shpetim e Teuta Pasho, 54 e 52 anni, scomparsi dal 2 novembre 2015 e i cui corpi fatti a pezzi sono stati ritrovati in 4 valige abbandonate nei pressi del carcere fiorentino di Sollicciano. L'identificazione del corpo di Sheptim è già avvenuta, mentre per il corpo della moglie si attende l'esito del test del Dna.Dorina è stata sentite dagli investigatori e dal pubblico ministero Ornella Galeotti come persona informata dei fatti.

La sua testimonianza è considerata fondamentale dagli inquirenti per ricostruire gli ultimi giorni di vita dei genitori e soprattutto la vicenda del fratello Taulant che risulta irreperibile dal 2016 quando evase dagli arresti domiciliari dove scontava una pena per reati di droga. Nessuna conferma al momento sulla presenza in caserma anche dell'altra figlia, Vittoria, e di alcuni testimoni ritenuti utili alle indagini. Al momento la procura di Firenze ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio e occultamento di cadavere senza indagati.

"E' un piccolo spacciatore", ha detto ai giornalisti Dorina, parlando del fratello latitante e volendo escludere che l'omicidio dei genitori sia dovuto a una vendetta, forse per un debito.

"Se fosse stato un delitto per droga - ha aggiunto - non avrebbero aspettato i miei genitori", che facevano avanti e indietro dall'Albania alla Toscana, "ma avrebbero ammazzato me o mio fratello, ci conoscevano tutti a Castelfiorentino".

Secondo la denuncia di scomparsa presentata da una figlia dei Pasho l'8 novembre 2015, la coppia era sparita sei giorni prima, il 2 novembre 2015, lo stesso giorno della scarcerazione da Sollicciano del figlio Taulent.