Nazionale: stasera la partenza per il Brasile. Il 14 il debutto con l'Inghilterra | Il Sito di Firenze

Sunday, 08 June 2014 – 05:37

Pari in amichevole col Lussemburgo

Gio, 05/06/2014 – 01:14 — La Redazione

Ieri sera l’Italia, a Perugia, ha pareggiato per 1 a 1 nell’amichevole contro il Lussemburgo. Ritmi bassi e poca voglia di “spingere” da parte degli Azzurri che comunque riescono ad andare subito in vantaggio con Marchisio al 9′ del primo tempo. Nella ripresa due traverse con Balotelli e Candreva. All’85’ arriva la doccia fredda: Chanot insacca di testa un cross da calcio d’angolo. L’Italia prova a riportarsi avanti, ma il tempo a disposizione è poco.

Oggi gli uomini di Prandelli partiranno alla volta del Brasile. A mezzanotte decollerà da Fiumicino il charter con a bordo la Nazionale che atterrerà a Rio de Janeiro venerdì mattina alle 7 ora locale (le 12 in Italia). Venerdì alle 20 ora italiana gli Azzurri sosterranno il primo allenamento sul campo del Portobello Resort, l’albergo che ospita il ritiro.

Domenica 8 la Nazionale affronterà il test con la Fluminense a Volta Redonda (calcio d’inizio alle 17.30 ora locale, le 22.30 italiane – diretta TV).

Venerdì 13 giugno la partenza per Manaus, dove sabato 14 la Nazionale farà il suo esordio nei Campionati Mondiali contro l’Inghilterra: fischio d’inizio a mezzanotte (ore 18:00 locali).

