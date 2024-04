Calcio a 5, andata semifinali scudetto: Ternana – Isolotto Firenze 4 a 2 | Il Sito di Firenze

Un Isolotto un po’ acciaccato contiene, si illude andando addirittura in vantaggio, poi nel finale cede per 4-2 a Terni con la Ternana nell’andata della semifinale scudetto del calcio a 5 donne. Decisiva sarà la partita di ritorno che si giocherà al PalaIsolotto di via dei Bassi a Firenze domenica, con il fischio di inizio alle ore 18. Al Palasport di Terni la formazione di Maurizio Colella si era presentata senza Salesi (influenzata) e senza Iaquinandi, con capitan Rosini a sua volta febbricitante in panchina e il secondo portiere Letizia Giovannini che nel riscaldamento si procurava una brutta distorsione alla caviglia. Davanti a una squadra molto tecnica e dotata di fuoriclasse l’Isolotto ha tenuto botta, non concretizzando tra l’altro diverse opportunità favorevoli. Ma in un finale nervoso, nel quale ha avuto anche una superiorità numerica a favore ha ceduto, pur senza capitolare, alle quotate avversarie.

Il primo tempo si era concluso sull’1-1, con la Ternana che era andata in vantaggio al 6’ con gol di Patricia Jornet (la miglior realizzatrice delle padrone di casa, con 60 gol segnati considerando la sola stagione regolare), dopo un errore di piazzamento difensivo delle gigliate. La squadra fiorentina, però, non si perdeva d’animo e pareggiava al 9’ della frazione con Roberta Maione, una delle giocatrici più attese della squadra fiorentina, dopo aver saltato le prime due gare dei play-off per squalifica ed essere rimasta a secco nelle due gare dei quarti di finale con il Kick Off: ha raccolto un pallone che proveniva dal lato opposto del campo ha incrociato di destro e ha fatto partire una fiammata in diagonale imprendibile. Gol stagionale numero 24 per lei.

Nella ripresa l’Isolotto è rimasto in partita, ha arginato l’ondata veemente delle avversarie, ha avuto le sue brave occasioni, in alcuni tratti della gara si è disciplinatamente difesa. E proprio su una ripartenza arrivava il gol del vantaggio firmato dalla brasiliana Milena Gasparini Ribeiro (che si era allenata a scartamento ridotto durante la settimana per il problema alla pianta del piede): ha rubato un prezioso pallone alle avversarie e con freddezza ha messo in rete. Nel finale l’Isolotto provava a resistere, nonostante la turnazione limitata per le assenze che aveva il suo peso, ma subiva il gol del pari e poi quello del vantaggio della Ternana sempre ad opera di Jornet, al 13’ e poi al 15’. Il finale è stato carico di tensione, continue interruzioni, al 15’30’” arrivava anche il secondo cartellino giallo proprio a Patricia Jornet, espulsa (non ci sarà nella gara di ritorno). Un giallo rimediato anche dalla biancoviola Carla Duco che però non era sotto diffida, e dalla Neka per le ternane. L’Isolotto, stanchissimo, in ogni caso non approfittava dei due minuti di superiorità numerica e nel finale, al 19’, subiva anche il 4-2 da parte di Amparo, la seconda miglior realizzatrice delle padrone di casa, per un 4-2 finale che lascia comunque aperte le possibilità di passare il turno e di accedere alla finale.

Domenica, quindi, ci sarà la sfida di ritorno a Firenze, in un PalaIsolotto che si attende ancora una volta caloroso, come sempre di più sta avvenendo in questo finale di stagione, per provare a ribaltare la situazione. Occorrerà vincere con più di due gol di scarto per arrivare in finale.

“Sarà una gara nella quale non dovremo calcolare il risultato dell’andata – ha detto il tecnico Maurizio Colella – ma dovremo interpretarla con lo spirito di giocarci come una finale secca, senza stare a fare troppi calcoli. E vediamo cosa succede”.

Nell’altra semifinale la supercorazzata Lazio è andata a vincere 4-11 in Sardegna in casa del Sinnai, ipotecando così la finale.

