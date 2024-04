Governo Renzi, tra #arrivoarrivo e #lavoltabuona Twitter è subito conquistato. | Il Sito di Firenze

Saturday, 14 June 2014 – 11:26

Ven, 21/02/2014 – 21:32 — Matteo Cali

In qualche minuto tra #arrivoarrivo #GovernoRenzi e semplicemente #Renzi le tendenze di Twitter Italia sono tutte per il nuovo Governo italiano. Commenti, battute, buoni auspici si rincorrono sul web e l’esecutivo Renzi conquista la rete nel bene e nal male.

Ma i primi commenti non sono troppo lusinghieri per la squadra scelta dall’ex sindaco di Firenze e segretario Pd. Chi attacca Renzi e la scelta di andare avanti con Ncd. "Matteo, adesso vai e cambia l’Italia con Alfano e Giovanardi. Buona catastrofe (cit.) #governorenzi". Chi invece è scettico."#governorenzi una giovanissima patacca". Chi non crede nel ‘merito’ dei nuovi ministri. "La Madia è lì perché è brava. Non perché era la fidanzata del figlio di Napolitano. Capito? #governorenzi". Chi invece ironizza sulla presenza femminile. Ma per motivi fisiologici. "Abbiamo 8 ministri donne quindi almeno una volta al mese prevedo una crisi di governo. #governorenzi". E non poteva poi mancare il riferimento alla maialina rosa più celebre. "Franceschini alla Cultura??? Forse la Peppa Pig sarebbe stata la scelta migliore!?.. #governorenzi". Chi invece è spietato con il neo premier. "Il #governorenzi si gioca la faccia. Che ovviamente non sarà collegata al resto del corpo attaccato alla poltrona.". Ma ci sono anche i tweet di chi è felice ed orgoglioso del nuovo Governo. "Spero davvero sia #lavoltabuona, ci voglio credere! #governorenzi", chi cita Steve Jobs "#governorenzi stay hungry stay foolish", chi alla fine si accontenta "Ok @matteorenzi, non ci è piaciuto il modo… Ma ora che sei lì facci vedere che ne è valsa la pena! #GovernoRenzi" e chi affronta la serata con l’amletico dubbio "#governorenzi secondo voi sarà mai possibile comprare nei supermercati la "speranza nel futuro e la determinazione di Renzi®""

E’ solo l’inizio.

