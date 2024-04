San Lorenzo, le Associazioni: "Fare luce sul caso Sant'Orsola" | Il Sito di Firenze

Le associazioni promotrici della petizione popolare per “bellezza e legalità al Mercato Centrale e a San Lorenzo” e del forum su “riqualificazione urbanistica partecipata, obiettivo Sant’Orsola” organizzano, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, l’incontro tecnico Aspetti urbanistici e strutturali nella trasformazione funzionale di un edificio monumentale. Il caso Sant’Orsola.

L’incontro si terrà oggi, giovedì 22 maggi,o e sarà dedicato all’illustrazione degli aspetti urbanistici e strutturali con i quali, all’inizio degli anni ’90, lo Stato intendeva trasformare anche dal punto di vista funzionale il complesso monumentale di Sant’Orsola.

Il programma della giornata è articolato in due momenti. Nella mattinata, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso la Sala Pistelli della Provincia di Firenze, Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour 1, saranno illustrati gli aspetti tecnici; nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.00, verrà effettuata una visita di sopralluogo al complesso monumentale di Sant’Orsola.

Per la presentazione degli aspetti urbanistici e strutturali è prevista la partecipazione dei seguenti esperti: Prof. Arch. Goffredo Serrini, Prof. Arch. Roberto Budini Gattai, Prof. Arch. Manlio Marchetta, Prof. Arch. Giorgio Pizziolo, Prof.ssa Arch. Rita Micarelli, Ing. Simone Staccioli, Prof. Ing. Sandro Chiostrini. L’incontro, cui sono stati inviatati l’Ordine degli Architetti e l’Associazione Italia Nostra, sarà concluso da un intervento dell’Assessore provinciale al Patrimonio, Edilizia, Protezione Civile, Trasporti e Mobilità, Arch. Stefano Giorgetti.

«Vogliamo imparare dal passato per costruire un futuro migliore coinvolgendo tutte le competenze professionali del territorio sul caso Sant’Orsola. Con questo obiettivo, a ottobre abbiamo organizzato un forum sulla riqualificazione partecipata, ora faremo un incontro tecnico con l’Ordine degli ingegneri e prossimamente interesseremo anche l’Ordine degli architetti. I candidati sindaci della città investano qui il proprio capitale politico», dichiara l’architetto Anna Grande, coordinatrice delle associazioni per questa iniziativa.

«Dobbiamo riflettere sugli approcci progettuali seguiti in passato per imparare ad operare nel rispetto delle norme e dei vincoli attualmente vigenti, usando appieno gli innovativi strumenti progettuali e restando svincolati da servili condizionamenti che qualche volta esercitano certe committenze arroganti e prive di sensibilità», dichiara l’ingegnere Massimo Perini, moderatore dell’incontro.

La rete di associazioni continua la propria mobilitazione affinché il complesso di Sant’Orsola sia riqualificato e restituito ai cittadini, interloquendo con tutti i livelli istituzionali interessati, Comune, Provincia e Regione, e proponendo, con il contributo di esperti e tecnici, quale leva del cambiamento un programma di usi transitori e temporanei di parte del piano terreno dell’edificio.

Le associazioni non possono dunque che valutare positivamente il fatto che la Provincia, attuale titolare dell’immobile, abbia raccolto la loro proposta aprendo, alcune ore, il complesso di Sant’Orsola per informare i cittadini sulle attività istituzionali della stessa Provincia relative ai servizi per il lavoro e la formazione, e sui servizi offerti da CNA e Confartigianato.

Sant’Orsola occupa una parte importante del rione San Lorenzo, ma da troppi anni il complesso monumentale è sottratto alla vita della città, divenendo così un mostruoso catalizzatore di degrado proprio nel centro storico di Firenze, patrimonio dell’umanità sotto tutela dell’Unesco.

Per questo le associazioni continuano a ribadire che in vista dell’attuazione della riforma degli enti locali, quale che sia l’esito del bando di concessione per la valorizzazione indetto dalla Provincia, in scadenza il prossimo 29 maggio, l’Amministrazione comunale debba impegnarsi concretamente e tempestivamente affinché vengano predisposti gli atti formali di costituzione di una “cabina di regia obiettivo Sant’Orsola”, composta dalle diverse amministrazioni, dagli operatori economici e dai residenti interessati alla riqualificazione del rione San Lorenzo.

In questo momento preelettorale, le associazioni invitano i candidati sindaci della città a esprimersi pubblicamente sui provvedimenti che, se eletti, intenderanno predisporre per implementare la partecipazione cittadina nei processi di progettazione urbanistica e di riqualificazione della zona, e del complesso di Sant’Orsola in particolare, secondo i modelli in uso nelle maggiori capitali europee.

