Diciottenne arrestato per spaccio: aveva oltre 400 grammi di marijuana | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 13:36

San Piero a Ponti

Ven, 29/08/2014 – 02:31 — La Redazione

I Carabinieri di San Piero a Ponti, l’altra sera, hanno arrestato un 18enne, per detenzione ai fini di spaccio, trovato in possesso di oltre 400 grammi di marijuana.

Il ragazzo, a bordo del suo motorino, è stato notato dai militari dell’Arma disfarsi di un involucro, raccolto subito dopo dai Carabinieri, dove all’interno vi erano circa 22 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 400 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

