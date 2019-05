Le borse in pelle fatte nel cuore della Toscana portano il nome di Fior di Loto - Ingrosso Borse Online

Lun, 13/05/2019 - 17:28 — La redazione

Quando parliamo di prodotti in pelle, la qualità della materia prima è fondamentale. Il Made In Italy è già una garanzia nel settore, a cui si aggiunge il valore di provenire dal cuore della Toscana, famosa nel mondo per essere la culla della produzione artigianale.

Per le donne è simbolo di comodità ed eleganza casual, negli uomini un classico che li veste da capo a piedi, fondamentale negli accessori di ogni tipo , insomma la cultura della pelle è tutta italiana e la qualità e la tradizione si scontrano spesso per generare grandi prodotti.

Ecco che tra le aziende leader nel settore si fa spazio Fior di Loto un’azienda di ingrosso online, specializzata nella produzione di borse in pelle ed altri articoli di pelletteria.

La formula vincente è associare qualità prezzo nel mondo concorrenziale di oggi, e questa azienda è molto competitiva.

Il rinnovamento nell'assortimento degli articoli e nei colori, una rete produttiva che consente di soddisfare le richieste del singolo negozio e quelle della catena di negozi e dell'ingrosso, facendo sì che i prodotti Fior di Loto siano venduti in tutto il mondo.

Puoi ordinare online da casa, cinture in pelle, portafogli in pelle, e qualsiasi tipo di borsa, dalle borse lavati a quelle a spalla, borse da lavoro, borse a spalla da uomo, borse a mano, zaini e borsoni.

Le borse Fior di Loto Ingrosso Borse Online sono prodotte in vari colori: puoi scegliere tra quelli da noi proposti o puoi richiedere il tuo colore personalizzato secondo il tuo gusto.

La modalità per accedere allo store è semplice, la vendita è esclusivamente all'ingrosso e per visualizzare i prezzi dei prodotti è necessario registrarsi al sito.

L’azienda propone borse ed altri articoli di pelletteria fabbricati principalmente in pelle in tutte le sue varianti di cuoio, dollaro, sauvage, stampa di camoscio, camoscio fatti e lavorati a Firenze.

Dalle pelli più pregiate trovano ritagliano con cura i singoli pezzi per fabbricare i loro prodotti.

I pellami utilizzati sono lavorati per lo più in Toscana, conciati e tamponati a mano secondo le tradizionali tecniche di pelletteria artigianale tipiche del luogo.

Il passaggio successivo li vede poi assemblati e cuciti secondo l'esperienza che solo la migliore tradizione di pelletteria artigianale può vantare e porre a garanzia di alta qualità.