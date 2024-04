Monossido di carbonio, madre e figli intossicati a Firenze | Il Sito di Firenze

Wednesday, 28 May 2014 – 23:20

salvati dal marito

Gio, 16/01/2014 – 01:26 — La Redazione

Tragedia sfiorata in un’abitazione a Firenze dove una mamma e due bambini, di 3 e 5 anni, sono stati tratti in salvo dalle esalazioni di monossido di carbonio che gli avevano procurato svenimenti e forti dolori. Il marito della donna e padre dei due bambini al rientro nell’appartamento li ha trovati in bagno in preda a malori. Il bimbo piu’ piccolo e’ stato trovato privo di conoscenza. I tre sono ora in ospedale in camera iperbarica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per un sopralluogo nell’appartamento per capire le ragioni della fuoriuscita anche se secondo una prima ricostruzione il gas sarebbe arrivato dalla soffitta dove si trova la caldaia sanitaria alimentata a metano.

Segui @ilsitodifirenze

Wednesday, 28 May 2014 – 23:20

salvati dal marito

Gio, 16/01/2014 – 01:26 — La Redazione

Tragedia sfiorata in un’abitazione a Firenze dove una mamma e due bambini, di 3 e 5 anni, sono stati tratti in salvo dalle esalazioni di monossido di carbonio che gli avevano procurato svenimenti e forti dolori. Il marito della donna e padre dei due bambini al rientro nell’appartamento li ha trovati in bagno in preda a malori. Il bimbo piu’ piccolo e’ stato trovato privo di conoscenza. I tre sono ora in ospedale in camera iperbarica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per un sopralluogo nell’appartamento per capire le ragioni della fuoriuscita anche se secondo una prima ricostruzione il gas sarebbe arrivato dalla soffitta dove si trova la caldaia sanitaria alimentata a metano.

Segui @ilsitodifirenze