Peruviano ubriaco, senza patente e assicurazione, guida moto sul marciapiede | Il Sito di Firenze

Denunciato

Ven, 25/07/2014 – 11:20 — La Redazione

Guidava una moto senza patente, senza assicurazione, ubriaco e sul marciapiede. Il tutto davanti a una pattuglia della polizia municipale. L’uomo, un peruviano di 45 anni, è stato fermato e denunciato. E’ avvenuto ieri pomeriggio verso le 17 nella zona di via Celso.

I vigili stavano facendo un sopralluogo a un cantiere stradale, aperto per una perdita d’acqua, quando uno dei due agenti ha notato un motoveicolo con a bordo due persone che arrivava da via Vittorio Emanuele e transitava sul marciapiede. Dopo un tentativo di eludere l’intervento della pattuglia, il mezzo è stato immediatamente fermato. Il conducente, A.Q., stava guidando nonostante avesse la patente sospesa a tempo illimitato. Inoltre il mezzo è risultato privo di copertura assicurativa. L’uomo è stato sottoposto all’alcoltest che è risultato positivo, quindi è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, oltre alle sanzioni amministrative inflitte per la guida con patente sospesa e con veicolo non coperto da assicurazione.

