Piazza del Mercato Centrale, protesta contro i rifiuti. Sui cassonetti i volti di Renzi e Nardella | Il Sito di Firenze

Thursday, 28 August 2014 – 22:10

disagi

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 24/08/2014 – 21:33 — La Redazione

Protesta contro i rifiuti da parte di commercianti e residenti in piazza del Mercato Centrale a Firenze dove sono comparsi cartelli con i volti del premier Matteo Renzi e dell’attuale sindaco Dario Nardella e le scritte ironiche sul cattivo odore presente nella piazza. Infatti l’isola ecologica presente nella piazza è sempre colma di rifiuti, con la situazione che è peggiorata con l’apertura del primo piano del mercato Centrale i cui locali scaricano nei cassonetti. Durante la stagione estiva è degenerata la situazione a causa del caldo con l’aria che diventa irrespirabile causando notevoli danni soprattutto ai molti locali di ristorazione presenti nella piazza. Nonostante le numerose lamentele ad oggi, né Quadrifoglio né Comune di Firenze hanno trovato soluzioni al problema.

Foto da Facebook

Thursday, 28 August 2014 – 22:10

disagi

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 24/08/2014 – 21:33 — La Redazione

Protesta contro i rifiuti da parte di commercianti e residenti in piazza del Mercato Centrale a Firenze dove sono comparsi cartelli con i volti del premier Matteo Renzi e dell’attuale sindaco Dario Nardella e le scritte ironiche sul cattivo odore presente nella piazza. Infatti l’isola ecologica presente nella piazza è sempre colma di rifiuti, con la situazione che è peggiorata con l’apertura del primo piano del mercato Centrale i cui locali scaricano nei cassonetti. Durante la stagione estiva è degenerata la situazione a causa del caldo con l’aria che diventa irrespirabile causando notevoli danni soprattutto ai molti locali di ristorazione presenti nella piazza. Nonostante le numerose lamentele ad oggi, né Quadrifoglio né Comune di Firenze hanno trovato soluzioni al problema.

Foto da Facebook