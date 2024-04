Report medico Fiorentina: Pizarro out 5gg, Rossi lavoro sul campo, ok Hegazy | Il Sito di Firenze

Monday, 04 August 2014 – 15:00

Comunicato ACF

Ven, 21/03/2014 – 20:52 — La Redazione

Di seguito il report medico della Fiorentina sulle condizioni di Pizarro (uscito anzitempo nella gara di Europa League al Franchi di Firenze con la Juventus di ieri), Giuseppe Rossi ed Hegazy.

"ACF Fiorentina comunica che l’atleta David Pizarro è stato sottoposto a visita clinica ed accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lombosciatalgiaacuta post traumatica, in assenza di lesionimuscolo-tendinee. L’atleta sarà sottoposto alle cure fisioterapiche del caso per i prossimi 5 giorni, con successiva rivalutazione.

Giuseppe Rossi ha iniziato la fase riabilitativa sul campo, dopo una serie di valutazioni funzionali, che hanno confermato la buona stabilità del ginocchio e la corretta attivazione neuromotoria degli arti inferiori.

Ahmed Hegazi, dopo 6 mesi e mezzo dall’infortunio al ginocchio destro è idoneo alla attività agonistica completa e da lunedi prossimo si aggregherà al resto del gruppo".

