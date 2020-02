Toscana Aeroporti, il CdA: "Avanti con gli atti necessari per la nuova pista"

Ven, 21/02/2020 - 00:05 — La redazione

Malgrado il Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso di Toscana Aeroporti contro la sentenza del TAR che aveva stoppato l'iter per la nuova pista parallela e nuovo terminal dello scalo di Firenze, ieri, il CdA della scietà che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa ha deciso di andare avanti.

"l Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. - spiega una nota diffusa ieri - , riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Marco Carrai, ha preso atto e esaminato il contenuto delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno respinto i ricorsi presentati, tra gli altri, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero per i Beni Culturali, dell'Enac, dal Comune di Firenze, dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Toscana Aeroporti stessa in merito alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 723 del 2019.

Nella piena consapevolezza della necessità dell'Aeroporto di Firenze di dotarsi di una nuova pista e di un nuovo terminal per rispondere alle evidenti criticità infrastrutturali dello scalo - così come evidenziato anche nella missiva odierna dell’ENAC che chiede di porre in essere le attività di analisi, studio e progettazione confermando così la volontà di ENAC stessa per la realizzazione delle nuova pista di volo - , il CdA ha deliberato di procedere con gli atti necessari per portare avanti il procedimento relativo a Masterplan dell’Aeroporto di Firenze".