Rinnovata la storica palestra Libertas in piazza Santa Maria Novella | Il Sito di Firenze

Tuesday, 12 August 2014 – 12:39

città

All’inaugurazione il sindaco Renzi e il vicesindaco Nardella

Sab, 19/05/2012 – 14:56 — La Redazione

Taglio del nastro della ristrutturata palestra della Ginnastica Fiorentina Libertas. I locali della società fondata nel 1877, che ha sede nell’antico refettorio del Convento di Santa Maria Novella, sono stati completamente rinnovati e durante i lavori sono stati scoperti dei bellissimi affreschi ottocenteschi, presenti sulle volte della sala, che rendono l’ambiente ancora più prezioso ed unico al mondo per praticare sport. Proprio in quella sala, utilizzata anche per le assemblee dei soci, nell’estate 1926 venne realizzata l’unione delle sezioni calcio della Libertas e del Club Sportivo Firenze per dar vita alla nostra amata Fiorentina. Alla cerimonia hanno preso parte tra gli altri il sindaco Matteo Renzi e il vicesindaco e assessore allo sport Dario Nardella. “Questa – ha sottolineato Nardella – non è solo una palestra ma anche uno scrigno nel cuore storico della città, con un pregio artistico particolarissimo. Abbiamo chiuso nei tempi i lavori di ristrutturazione e oggi l’impianto è perfettamente funzionale, con tutti gli spogliatoi necessari, due bagni, la palestra per gli allenamenti. Questa struttura rinnovata è il giusto riconoscimento a una società storica come la Libertas”. La palestra necessitava di un intervento generale di restauro e risanamento conservativo. Gli interventi di adeguamento compiuti all’interno sono stati principalmente di riorganizzazione e risanamento dei locali spogliatoi con gli annessi servizi che risultavano insufficienti e non idonei per l’utilizzo da parte degli atleti. E’ stata realizzata una scala metallica nella parte più interna dell’immobile per poter ampliare gli spogliatoi al piano terra e al piano primo liberandoli dalla scala esistente di dimensioni non a norma. In questo modo si sono creati due spogliatoi con annessi servizi igienici. L’intervento ha visto anche la messa a norma degli impianti elettrico, idro-sanitario e di riscaldamento, che era costituito da stufe elettriche a parete ed è stato sostituito da apparecchi a gas metano. Durante il corso dei lavori di risanamento conservativo nel soffitto a volta della zona di attività sportiva sono emersi alcuni decori affrescati. Dopo aver valutato, a seguito di sopralluogo congiunto con la funzionaria responsabile della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico, l’opportunità di scoprire le decorazioni pittoriche è stato autorizzato, l’intervento di restauro conservativo. Il costo complessivo dei lavori, progettati e seguiti a cura del servizio supporto tecnico quartieri e impianti sportivi del Comune di Firenze, è stato di 200.000 euro. A completamento dell’intervento è stato ristrutturato anche (per 19.500 euro) il Portale del Martello con impermeabilizzazione, restauro della gronda e delle docce pluviali e la sistemazione di reti antivolatili.

