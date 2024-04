Fiorentina: Basanta in arrivo. Ceduti Salifu, Matos, Rozzio e Madrigali | Il Sito di Firenze

Thursday, 24 July 2014 – 02:49

Acquistato Bitunjac

Mar, 22/07/2014 – 00:00 — La Redazione

In settimana la Fiorentina dovrebbe ufficializzare l’acquisto di José Basanta, difensore argentino 30enne in forza al Monterrey. Intanto ieri sono state ufficializze alcune operazioni minori: l’acquisto del centrocampista diciassettenne croato del Nk Sibenik, Frane Bitunjac (trattativa già definita alcuni mesi fa); le cessioni a titolo definitivo del difensore Paolo Rozzio, 22 anni, al Pisa; il prestito del centrocampista Amidu Salifu, classe ’92, al Modena; il prestito al Cordoba del 21enne attaccante brasiliano Ryder Matos; e il prestito di Saverio Madrigali (foto), difensore centrale classe ’95, all’ US Città di Pontedera.

