La musica di Glenn Gould in un documentario | Il Sito di Firenze

Si terrà domani, mercoledì 31 luglio, alle ore 21.30 (ingresso libero), in piazza Santissima Annunziata, la proiezione del documentario Glenn Gould. Au delà du temps di Bruno Monsaingeon (Francia, 2006, 106’) in versione originale con i sottotitoli in italiano. La proiezione chiude la quarta edizione della rassegna “Stop Making Noise”, la selezione di documentari musicali rari e di culto provenienti dall’archivio del Festival dei Popoli, festival internazionale del documentario, (che conta oltre 16 mila titoli).

Il documentario è un ritratto di Glenn Gould (scomparso nel 1982). Gould a 32 anni smise improvvisamente di esibirsi dal vivo e si ritirò nelle sale di incisioni. Il film, ricco di prezioso materiale d’archivio, racconta la genialità del musicista e di come tutto in lui era esagerato, inedito, assurdo. Gould era dotato di una tecnica straordinaria, aveva la capacità di stanare nel testo musicale segnali e tensioni che dettavano figure sonore insospettabili.

La proiezione rientra nel programma di “Apriti cinema”, il cinema all’aperto dell’Estate Fiorentina.

Ingresso libero, Piazza Santissima Annunziata, Firenze (inizio proiezioni ore 21.30, tutti i documentari saranno presentati dagli organizzatori del Festival dei Popoli)

