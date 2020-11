Coronavirus, crollo dei contagi. Giani: "962 nuovi positivi su 11.813 tamponi molecolari e 3.245 test rapidi effettuati"

Mar, 24/11/2020 - 12:33 — La redazione

I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 962 su 11.813 tamponi molecolari e 3.245 test rapidi effettuati.

Lo anticipa, in un post su Facebook, il presidente Eugenio Giani. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, contestualmente ha pubblicato una mappa della Toscana da cui si vede che "125 comuni della Toscana oggi non hanno avuto nuovi casi". "Stiamo iniziando a piegare la curva del contagio. Grazie a tutti i cittadini toscani per l'impegno e mi raccomando continuiamo cosi", commenta Mazzeo.

In questi dati pubblicati sui social non compare quello degli ultimi decessi.