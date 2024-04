Morto a San Frediano, folla e commozione ai funerali di Riccardo Magherini | Il Sito di Firenze

Friday, 22 August 2014 – 03:41

cestello

Gio, 06/03/2014 – 16:22 — Matteo Cali

Tanti amici, conoscenti, persone comuni hanno salutato in più di mille stamani alla chiesa del Cestello, Riccardo Magherini, l’uomo morto la scorsa notte in Borgo San Frediano dopo essere stato arrestato dai carabinieri. 50 passi da dove ha esalato il suo ultimo respiro in quella tragica notte di domenica. Tanta commozione tra i presenti e lo stupore di una notizia che ancora non sembra vera. Moltissimi gli ex viola presenti, da Furio Valcareggi a Roberto Galbiati, da Vittorio Tosto a Francesco Flachi per l’ultimo omaggio a Riccardo, figlio di Guido che proprio stamani doveva ritirare un premio a Palazzo Vecchio e invece ha dovuto salutare per l’ultima volta l’amato figlio.

