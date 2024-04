Fiorentina – Torino: risultato finale 2 a 2 | Il Sito di Firenze

Fiorentina – Torino è la partita che farà calare definitivamente il sipario sul Campionato. I Viola hanno già conquistato la qualificazione diretta alla prossima Europa League; discorso diverso per i Granata che sono in lotta per un posto in Uefa.

Una vittoria dei piemontesi garantirebbe sicuramente l’Europa, che potrebbe arrivare anche con pareggio o sconfitta, ma dipenderebbe dai risultati di Parma, Milan e Verona.

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina – Torino, gara valida per la 19a ed ultima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2013 – 2014:

Fiorentina (4-3-1-2): Rosati; Roncaglia, Gonzalo Rodriguez, Hegazy, Pasqual; Aquilani, Pizarro, Vargas; Borja Valero; Cuadrado, Rossi. A disp: Lupatelli, Bakic, Compper, Wolski, Anderson, Fernandez, Ambrosini, Rebic, Ilicic, Joaquin, Matri, Gomez.. All.: Montella.

Squalificati: Matos. Diffidati: Ambrosini, Aquilani, Cuadrado, Compper, Neto, Roncaglia. Indisponibili: Diakité, Neto, Savic.

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Tachtsidis, Kurtic, Vives, El Kaddouri, Darmian; Cerci, Meggiorini. A disp: Gomis, Berni, Gazzi, Comentale, Vesovic, Gyasi, Barreto, Larrondo. All. Ventura.

Squalificati: Immobile, Bovo, Gillet. Diffidati: Padelli, Kurtic, Tachtsidis, Vives, Glik. Indisponibili: S.Masiello, Pasquale, Farnerud, Basha.

Arbitro: Nicola Rizzoli della sezione di Bologna. Assistenti Stefani e Faverani, giudici di porta Orsato e Guida, quarto uomo Dobosz.

Prima del fischio d’inizio, l’Unione Stampa Sportiva Italiana, con voto unanime, ha deciso di assegnare per la stagione 2013-2014 il “Pallone d’argento per un calcio non violento” – Coppa Giaime Fiumanò all’attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi.

Inizia l’incontro, dà il calcio d’avvio il Torino. Presenti almeno 6.000 tifosi Granata che insieme ai Viola intonano all’unisono “chi non salta è bianconero”. Al 2′ lancio per Cuadrado, Padelli salva in uscita. Tiro di Aquilani dalla distanza al 9′, blocca agile Padelli. Al 10′ Giuseppe Rossi tenta il pallonetto sotto la traversa dal limite, devia in corner il portiere: prima occasione gol dell’incontro. Al 15′ ci prova Vargas con la solita bomba da fuori area, ma conquista solo un corner. Al 21′ Cerci parte palla al piede ed orchestra un contropiede del Torino, ma la ripartenza sfuma (proteste dell’ex Viola per una presunta trattenuta di Hegazy in area Gigliata). Giallo per Pizarro al 27′. Tiro al volo di Kurtic al 29′ dalla destra, blocca Rosati in due tempi. Al 32′ cross velenoso in area di Darmian, ma nessun compagno è pronto alla deviazione. Al 40′ Cuadrado triangola con Giuseppe Rossi, ma il pallone di Pepito per il colombiano non arriva a destinazione. Al 44′ una punizione di El Kaddouiri non viene deviata in rete da Glik che non riesce a d arrivare sul pallone. Scocca il 45′, Rizzoli non dà recupero. Termina il primo tempo. Fiorentina – Torino: risultato parziale 0 a 0.

Inizia la ripresa, nessun cambio negli spogliatoi. Al 4′ Rosati esce su Cerci pronto a battere a rete. I ritmi sono decisamente blandi, in questo momento il Torino è in Europa, ma la qualificazione, visti i risultati che giungono dagli altri campi, è appesa a un filo. Al minuto 11 calcio di rigore per la Fiorentina, giallo per Vives che ha atterrato Cuadrado; sul dischetto Giuseppe Rossi che al 12′ porta in vantaggio la Fiorentina. Al 16′ El Kaddouri calcia di poco fuori un suggerimento dalla destra. Al 17′ fuori Rossi e dentro Joaquin. Al 19′ Cuadrado da posizione defilata spara addosso a Padelli che manda in corner; fuori Tachtsidis e Meggiorini, dentro Barreto e Larrondo (20′). Al 22′ Cerci serve un assist al bacio per Larrondo che insacca il più facile dei gol. Fiorentina 1 – Torino 1. Al 26′ punizione dal limite per il Torino, calcia Cerci che spara sulla barriera. Al 28′ Rizzoli annulla un gol al Torino (di Moretti) per un fallo di Larrondo su Gonzalo in area Viola. Al 32′ Rebic prende il posto di Pasqual (giallo per Darmian e Cuadrado per scorrettezze reciproche). Al 34′ ottimo intervento di Rosati su una girata di Larrondo; poi un contropiede della Fiorentina con Cuadrado che serve Rebic che insacca il gol del 2 a 1 Viola. Tiro di Pizarro al 38′, blocca Padelli alla sua sinistra. Giallo per Gonzalo Rodriguez al 38′. Al 39′ Kurtic insacca il gol del 2 a 2 su punizione. Al 40′ Cuadrado viene sostituito da Bakic. Giallo per Vargas al 41′. Al 44′ Rebic ci prova dal limite: palla a lato. Scocca il 45′, Rizzoli assegna 4′ di recupero. Al 48′ calcio di rigore per il Torino. Calcia Cerci che si fa parare il tiro da Rosati. Termina la partita. Fiorentina – Torino: risultato finale 2 a 2. Sfuma la qualificazione per l’Europa League per il Torino.

