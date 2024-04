La Fiorentina è la squadra di Serie A con più possesso palla | Il Sito di Firenze

La Juventus chiude in vetta il girone di andata. I bianconeri collezionano 52 punti in 19 giornate (media di 2.7 punti a partita – proiezione finale pari a 104 punti totali). Il miglior attacco della massima serie (46 reti all’attivo, media di 2.4 goal a partita) consente alla compagine guidata da Conte di primeggiare nelle classifiche di rendimento per pericolosità arrecata alle retroguardie avversarie (72.9%, +11.4% rispetto al dato della Roma e +11.6% rispetto al dato del Napoli) a fronte del maggior numero di conclusioni a rete totalizzate (media per partita pari a 7.6, +11.8% rispetto il dato di Roma e Napoli). I bianconeri svettano anche per percentuale di passaggi riusciti (73.9%, +0.4% rispetto alla Roma e +2.4 rispetto al dato della Fiorentina).

Alla Roma di Garcia il primato di palloni giocati (667, +1.6% rispetto al Milan, +2.2% sulla Fiorentina e +3.6% rispetto alla Juventus). I giallorossi sul podio anche per pericolosità arrecata alle retroguardie avversarie (64.4% secondo miglior dato assoluto), percentuale di passaggi riusciti (73.6% secondo miglior dato assoluto), percentuale di conclusioni nello specchio della porta avversaria (6.7%, secondo miglior dato assoluto a pari merito con Napoli) e possesso palla (29’:16’’, terzo miglior dato assoluto).

Nessuno fa meglio della Fiorentina nell’impostazione del gioco: i viola svettano per possesso palla (30’:10’’, +2.2% rispetto al dato del Milan, +3.1% rispetto al dato della Roma, +3.6% rispetto al dato della Juventus) e supremazia territoriale (13’:49’’). Assoluto protagonista dell’undici guidato da Montella è Borja Valero: lo spagnolo è il miglior assistman (39 in totale, +1 su Cassano, +2 su Totti e Diamanti) a fronte di 1041 passaggi riusciti (terzo miglior dato assoluto della Serie A, dietro a Chiellini con 1082 e De Jong con 1097).

Lo rileva il Report n. 2/2014 elaborato dall’Osservatorio Calcio Italiano (osservatoriocalcioitaliano.it).

In fase difensiva il parmense Lucarelli è il giocatore ad aver recuperato il maggior numero di palloni agli avversari (423, davanti ad Astori con 411 e Danilo 399). Balotelli è l’attaccante che conclude maggiormente a rete (83 tiri totalizzati, seguono Tevez con 70 eDiamanti con 67). L’argentino della Juventus detiene il primato per Indice Valutazione Giocatore tra gli attaccanti (22.9), seguito daGiuseppe Rossi (21.8, un goal ogni 103 minuti disputati). Tra i pali conferma per Buffon (IVG pari a 20.8, davanti a Reina con 20.6 e De Sanctis con 20.3).

