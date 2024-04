Sgombero in via Pier Capponi: traffico rallentato in zona Libertà | Il Sito di Firenze

Sunday, 08 June 2014 – 05:37

Occupazioni abusive

Gio, 05/06/2014 – 12:12 — La Redazione

È in corso in via Pier Capponi a Firenze lo sgombero di una palazzina occupata abusivamente da alcuni mesi. L’edificio è occupato da circa venti persone. Due donne di nazionalità rumena sono salite sul tetto per impedire alle operazioni di sgombero da parte di Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco.

Disagi per il traffico in tutta la zona ed in particolare sui viali in direzione piazza della Libertà.

Sul posto sono presenti alcuni esponenti del Movimento lotta per la casa, che stanno scandendo slogan a favore delle occupazioni e contro l’Amministrazione comunale.

Lo sgombero viene eseguito a seguito di un sequestro preventivo disposto dall’Autorità Giudiziaria. Le donne occupanti al momento avrebbero rifiutato le sistemazioni alternative offerte loro.

