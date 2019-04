Clara Faith si affida a MagicStore per i suoi nuovi 30 punti vendita

Mer, 24/04/2019 - 00:50 — La redazione

Dopo l’inaugurazione di diversi store nel Nord Italia, che le hanno permesso di farsi conoscere al grande pubblico ed ottenere un buon successo in termini di clienti e vendite, Clara Faith parte alla “conquista” del mercato fashion retail nazionale ed internazionale annunciando l’apertura di 30 nuovi negozi al Centro-Sud e di due siti e-commerce per la vendita online.

Il marchio, con sede a Prato, ha visto la luce solo un anno fa, ma ci ha messo davvero poco a ritagliarsi uno spazio importante nello scenario della moda italiana.

Merito di un’idea imprenditoriale molto forte e dell’unione di diversi giovani titolari che già lavoravano nel mondo dell'abbigliamento, i quali hanno deciso di riunire le loro aziende, ognuna con alle spalle più di 20 anni di esperienza nel settore della produzione conto terzi.

Nasce così il mono-brand Clara Faith che si occupa esclusivamente di moda femminile, dalle maglie ai jeans, dalle t-shirts agli abiti passando per le calzature e gli accessori, con un pronto moda frutto di una produzione nuova e veloce e di un know-how acquisito nel tempo, tramite la collaborazione dei suoi vertici con i maggiori marchi nazionali ed internazionali.

Le collezioni del marchio toscano offrono prodotti fast fashion ready-to-wear, con prezzi accessibili ed una grande attenzione ai trend di mercato, pensati e realizzati per “una donna giovane che si innamora, che sente ancora le farfalle nello stomaco e che assapora la vita con un cuore grande”.

Proprio questa categoria di prodotti è quella che, secondo un recente studio fatto dalla Casaleggio Associati riguardo alle abitudini di acquisto delle donne italiane, riscuote il maggiore successo, sia per quanto riguarda la vendite nei negozi tradizionali che sul web.

Ciò significa che la decisione del brand toscano di espandere la propria presenza a livello nazionale, attraverso l’inaugurazione di nuovi punti vendita fisici nelle più grandi città d’Italia (e non solo), e di cogliere al volo l’opportunità di raggiungere potenziali clienti in ogni angolo del mondo sfruttando la leva del commercio elettronico, pare essere arrivata nel momento migliore possibile che, con molta probabilità, porterà il marchio pratese ad ottenere risultati di grande rilievo.

L’augurio è che Clara Faith, grazie a questa mossa, possa nel più breve tempo possibile diventare un marchio di riferimento per la moda femminile a livello internazionale, proseguendo la grande tradizionale del made in Italy, dando lustro sia alla città di Prato che all’intera Toscana.

Un obiettivo ambizioso e non facile da raggiungere, nella cui rincorsa, però, il brand sarà affiancato da un partner d’eccezione come MagicStore.

Infatti, Clara Faith ha deciso di affidarsi al software gestionale MagicStore sia per quanto riguarda la gestione dei suoi nuovi punti vendita nel Centro-Sud Italia che per la creazione di entrambi i siti e-commerce.

Una scelta dettata dal fatto che MagicStore opera già con successo in Toscana, collaborando con diversi marchi fashion retail, su tutti Gerard Loft e Le Mie Scarpe, ma anche per la maniera rivoluzionaria in cui è stata progettata e realizzata la loro soluzione gestionale.

MagicStore è l’unico software in Italia, specifico per il fashion retail, che è totalmente in cloud, una tecnologia che permette agli imprenditori del settore di utilizzare il sistema gestionale non solo dal PC del negozio ma anche da smartphone e tablet perché non necessita di alcuna installazione.

Ciò offre ai titolari che gestiscono più punti vendita, come nel caso di Clara Faith, la possibilità di condividere in tempo reale i dati aziendali tra i diversi store ed operare, ad esempio, un trasferimento di merce da un negozio all’altro.

Inoltre, il sistema MagicStore è perfettamente integrato per la vendita online.

Questo vuol dire che grazie alla comunicazione tra gestionale ed e-commerce e alla presenza di un unico magazzino, si possono pubblicare in rete i capi già presenti nel software senza effettuare più volte il carico e lo scarico dei capi dal momento che il sistema gestisce tutte le movimentazioni in maniera automatica, eliminando dalle disponibilità gli articoli venduti e gestendoli in maniera contabile.

Così viene azzerato il rischio di vendere online qualcosa che non è più disponibile, garantendo una gestione semplice e veloce tanto del negozio fisico quanto di quello virtuale.