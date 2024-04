Rissa al piazzale Michelangelo tra italiani ed albanesi | Il Sito di Firenze

Thursday, 28 August 2014 – 22:09

Due denunce

Dom, 24/08/2014 – 15:55 — La Redazione

La scorsa notte, nel parcheggio del piazzale Michelangelo a Firenze, per motivi ancora da chiarire, si è scatenata una rissa tra un gruppo di albanesi e di italiani, clienti di in vicino bar il cui proprietario ha dato l’allarme ai Carabinieri. Il proprietario del locale, insieme ad alcuni dipendenti, è intervenuto per sedare gli animi, ma sono stati a loro volta aggrediti dal gruppo di albanesi, costringendoli a rifugiarsi nel locale di proprietà. A quel punto gli aggressori hanno cominciato a prendere a calci la porta del bar nel tentativo di sfondarla.

All’arrivo dei militari dell’Arma in molti si sono dati alla fuga, mentre due albanesi di 26 e 29 anni sono stati fermati in evidente stato di ubriachezza. Per i due è scattata la denuncia per violenza privata, minaccia in concorso ed a Pubblico ufficiale.

