Montella: "Non ho sbagliato né modi né tempi delle mie esternazioni" | Il Sito di Firenze

Si è tenuta oggi, presso la sala Manuela Righini dello stadio Franchi di Firenze, la conferenza stampa dell’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella. Domani sera alle 20:45 i Viola saranno impegnati nell’ultima gara di campionato col Torino.

Queste le dichiarazioni del tecnico Gigliato.

Ieri Cognigni ha detto che sarò confermato, ma che non gli sono piaciute le mie esternazioni…

“Io credo di essere sempre stato sereno e che le mie esternazioni siano state quelle di un allenatore che vuole rimanere. Se non volessi restare avrei usato un’altra strategia. Io modi e i tempi? Sono punti di vista…io credo di non avere sbagliato né i modi, né i tempi. Dopo averlo detto a loro ho detto cosa bisogna fare, secondo me, per migliorare la classifica".

Obiettivi per il prossimo anno?

“Non dobbiamo perdere la nostra identità, il nostro modo di fare calcio. La gente con la loro partecipazione ed entusiasmo ci ha dimostrato di gradire queste cose. Ho letto che la società ha aumentato il fatturato del 30%: credo che questo sia anche merito della squadra. Mi sento stimato a Firenze, in primis dalla società. Se non fosse così mi potrei permettere anche di lasciare e prendermi un periodo di pausa. Certo la crescita della Società non coincide con la crescita tecnica della squadra: certo più forte è la società, più è facile aumentare il tasso tecnico, anche se dobbiamo fare i conti con realtà che hanno fatturati che sono tre volte i nostri. Società e DS hanno lavorato benissimo, ma per crescere ci vogliono giocatori di alto livello che diano maggior valore e capisco che la cosa non sia facile da attuare”.

Il mercato che in parte non ha reso rispettato a quello di due stagioni fa?

"Società e direttori hanno azzeccato gli acquisti inerenti al progetto tecnico, se poi si vuole vedere solo le cose negative…tutti sbagliamo".

Io accostato a Juventus e Milan?

“Fa parte del calcio, ci sta di essere accostato ad altre squadre”

Fiorentina – Torino ultima partita di Cuadrado?

“Penso all’incontro: domani abbiamo una grande responsabilità per onorare il campionato e la rispettabilità di questa società. Cuadrado è un giocatore importante e credo che possa crescere ulteriormente: da allenatore mi auguro che possa restare,ma dipende da tante cose…dalle aspirazioni del ragazzo e dall’Udinese”.

Rossi titolare?

“È una possibilità”

Gomez?

“Domani lo vedremo in panchina probabilmente”.

La mia clausola rescissoria?

“È su sei milioni, ma c’è un patto tra gentiluomini a tutela della Società. Ci siamo detti che qualora fossi scontento potrebbe sempre decadere. Esiste ma è una formalità”.

Se mi sento rassicurato dalle parole di Cognigni riguardo l’arrivo di giocatori che rafforzeranno la rosa?

“Qualsiasi persona che fa il suo lavoro con passione auspica a crescere. Saranno i fatti a dimostrare se ci saranno le possibilità o meno e non le parole: alle parole credo poco”.

