L'amichevole Malaga – Fiorentina in diretta video streaming | Il Sito di Firenze

Thursday, 14 August 2014 – 12:50

Ore 21:30

Dom, 10/08/2014 – 09:26 — La Redazione

Stasera alle 21:30 la Fiorentina affronterà in amichevole il Malaga allo stadio La Rosaleda.

In terra di Spagna le due compagini si giocheranno il trofeo Costa del Sol.

La gara sarà trasmessa in diretta video streaming da violachannel.tv (a questo link).

Domani alle 21:00 i Viola saranno impegnati in una seconda amichevole: a Siviglia contro il Real Betis.

Thursday, 14 August 2014 – 12:50

Ore 21:30

Dom, 10/08/2014 – 09:26 — La Redazione

Stasera alle 21:30 la Fiorentina affronterà in amichevole il Malaga allo stadio La Rosaleda.

In terra di Spagna le due compagini si giocheranno il trofeo Costa del Sol.

La gara sarà trasmessa in diretta video streaming da violachannel.tv (a questo link).

Domani alle 21:00 i Viola saranno impegnati in una seconda amichevole: a Siviglia contro il Real Betis.